Активист Мохов пикетировал у Горизбиркома с фотографией Тетердинко

Участник выборов в муниципальный совет МО "Ланское" Илья Мохов днем 24 сентября вышел с одиночным пикетом против итогов голосования к зданию Санкт-Петербургской избирательной комиссии, сообщил ЗАКС.Ру сам кандидат.

"Не признаем "Выборы" в МО "Ланское" и 212-м округе Госдумы. Победила Тихонова, а не Тетердинко", - было написано на плакате с изображением думского кандидата от "Единой России".

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как на четырех из пяти участковых избирательных комиссиях на выборах депутатов в местный совет МО "Ланское" представители партии власти победили с большим отрывом. На участках были замечены предполагаемые "карусельщики" и попытки вбросов. Всего за Мохова проголосовали 297 человек. Его конкуренты из "Единой России" набрали в среднем по 2,1 тысячи голосов.

О возможных фальсификациях заявляла и кандидатка в депутаты Государственной думы по 212-му округу от "Справедливой России - За правду" Надежда Тихонова. Там, с разницей в менее 1% победил единоросс Александр Тетердинко, которого соперница подозревает в попытке повлиять на ход голосования. О ситуации высказалась глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее предложению, ЦИК обязала ТИК обратиться в суд с требованием отменить результаты в трех УИК, но для победы справедливоросса голосов все равно не хватит. Тихонова намерена самостоятельно оспорить результаты выборов в округе через суд.