Милонов и Тетердинко проходят в ГД даже при отмене итогов выборов на пяти участках

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов получит 48 013 голосов на выборах нового состава федерального парламента по округу № 218, если итоги выборов на двух избирательных участках отменят. Ранее 23 сентября Центральная избирательная комиссия предложила подать иск в суд об аннулировании итогов выборов в УИК № 1379 и № 1991, которые находятся на территории округа № 218.

Без исключения этих данных у Милонова 48 671 голосов, с исключением цифр по двум участкам — 48 013 голосов. Это все еще самый высокий результат по округу. Ближайший конкурент единоросса — кандидат от "Яблока" Борис Орешков. Он получил 30 512 голосов, а, при исключении данных по двум участкам, "яблочник" получит 30 366 голосов.

Также Центризбирком предложил оспорить в суде данные по участкам №№ 757, 758 и 771, которые входят в округ № 212 Госдумы. Там лидером по количеству голосов является депутат Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Александр Тетердинко. Он получил 40 406 голосов, если исключить данные по трем указанным участкам, то у единоросса будет 40 242 голосов.

На втором месте депутат ЗакСа от "Справедливой России – За правду" Надежда Тихонова. У нее 39 197 голосов. При исключении показателей по трем УИК Тихонова получает 39 012 голосов.

Напомним, ранее данные по выборам на участках №№ 757, 758, 771 за первые два дня уже отменили. До этого эсеры заметили, что на участках передвинули сейфы из-под камер видеонаблюдения.

София Саттарова