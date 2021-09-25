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Полицейские оцепили офис отделения КПРФ в Петербурге

фото ЗакС политика Полицейские оцепили офис отделения КПРФ в Петербурге

Сотрудники полиции приехали к офису отделения КПРФ в Петербурге, сообщили представители горкома партии.

Секретарь городского отделения Роман Кононенко рассказал, что машины полиции и Росгвардии стоят на парковке перед зданием, а также в соседних дворах, перекрывая въезды. В горкоме насчитали более 10 таких автомобилей.

Кононенко связал такой интерес правоохранителей с планами КПРФ провести 25 сентября акцию против фальсификаций на выборах в Госдуму. Он заявил, что петербургские коммунисты планировали провести автопробег, но затем решили провести акцию в формате одиночных пикетов.

Московский офис КПРФ правоохранители оцепили накануне.

25 сентября центральный комитет КПРФ намерен провести встречу с избирателями в Москве. Мэрия, МВД и московская прокуратура заявили о незаконности акции, опубликовав предостережения об ответственности за участие в ней. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уведомлял редакцию сайта КПРФ о требовании удалить анонс народного схода 25 сентября.


фото: КПРФ Ленинград / Telegram


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