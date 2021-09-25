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Сторонники КПРФ вышли с одиночными пикетами в Петербурге против фальсификаций на выборах

фото ЗакС политика Сторонники КПРФ вышли с одиночными пикетами в Петербурге против фальсификаций на выборах

Сторонники КПРФ в Петербурге вышли в одиночные пикеты в разных точках в знак солидарности с московской акцией коммунистов против итогов выборов после подсчета результатов дистанционного голосования.

Пикетчики стояли в районе площади Восстания, а также на Малой Садовой улице. Они держали в руках плакаты с призывом привлечь к ответственности тех, кто участвовал в фальсификации выборов. Полицейские подходили к участникам, но все прошло без задержаний.

Чуть ранее завершилась акция КПРФ в Москве: она продлилась не более часа. Мэрия, МВД и московская прокуратура заявили о незаконности акции, опубликовав предостережения об ответственности за участие в ней.

Утром 25 сентября машины полиции и Росгвардии окружили горком КПРФ в Петербурге. Накануне таким же образом правоохранители оцепили офис коммунистов в Москве.

 

фото: Метропикет СПб / Telegram


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