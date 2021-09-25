На Красной площади задержали участника акции КПРФ

В Москве на Красной площади задержали участника встречи избирателей с депутатами от КПРФ, сообщает "ОВД-Инфо".

Некоторые участники акции после встречи прошли с Пушкинской площади до Кремля. Полицейские заявили, что задержанный размахивал флагом Советского Союза, чем отвлекал водителей автомобилей.

Акция КПРФ в Москве завершилась, продлившись не более часа. Мэрия, МВД и московская прокуратура заявили о незаконности акции, опубликовав предостережения об ответственности за участие в ней.

Утром 25 сентября машины полиции и Росгвардии окружили горком КПРФ в Петербурге. Накануне таким же образом правоохранители оцепили офис коммунистов в Москве.