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Депутат Мосгордумы от КПРФ Енгалычева уже два дня сидит в стенах горпарламента, опасаясь задержания

фото ЗакС политика Депутат Мосгордумы от КПРФ Енгалычева уже два дня сидит в стенах горпарламента, опасаясь задержания

Представляющая фракцию КПРФ в стенах Московской городской думы депутат Екатерина Енгалычева вынужденно проводит досуг в стенах локального парламента, опасаясь выходить на улицу ввиду возможного задержания из-за участия в акции протеста на Пушкинской площади 20 сентября, делится "Эхо Москвы". Коммунистка безвылазно сидит внутри уже два дня.

"Я пока так и нахожусь в Мосгордуме. Ушла полиция или нет – на сегодняшний момент я не знаю. Еще вчера вечером приезжали коллеги и смотрели: они так и стояли, караулили в переулках. Пока жду информации, чтобы кто-то объехал, посмотрел, действительно ли они уехали и можно ли выходить", - поделилась впечатлениями Енгалычева.

Полиция начала дежурить у стен столичного парламента ещё 24 сентября: коммунистка опасается, что правоохранители только и ждут, пока она выйдет из здания.

"Ловят депутатов Мосгордумы, кандидатов в депутаты Госдумы, но в основном тех, кто был 20-го числа на Пушкинской площади, а меня там не было, потому что я работала до ночи в штабе по наблюдению. Соответственно, я только утром пришла домой и физически не могла себе позволить куда-то пойти – я просто отсыпалась в тот момент", - уточнила детали Енгалычева.

Напомним, поствыборная акция КПРФ прошла в Москве 20 сентября в формате встречи с депутатом Валерием Рашкиным. Её посетили несколько сотен граждан.

Добавим, что днём ранее, 25 сентября, КПРФ провела ещё одно протестное мероприятие, которое продлилось не более часа. Мэрия, МВД и московская прокуратура заявили о незаконности акции, опубликовав предостережения об ответственности за участие в ней.

Утром минувшего дня машины полиции и Росгвардии окружили горком КПРФ в Петербурге. Накануне таким же образом правоохранители оцепили офис коммунистов в Москве.


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