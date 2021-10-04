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Суд признал законным отчисление активистки "Весны" из СПбГУ

фото ЗакС политика Суд признал законным отчисление активистки "Весны" из СПбГУ

Василеостровский суд Петербурга 4 октября отказал в удовлетворении иска участницы движения "Весна" Елены Скворцовой к Санкт-Петербургскому государственному университету из-за ее отчисления, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В январе 2021 года у Скворцовой начались проблемы на журфаке. Она связывала это с участием в перформансе в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, осужденного на шесть лет за нападение на офис "Единой России". Во время прохождения практики требования к изданиям изменились и СМИ, в котором она публиковалась, перестало отвечать критериям. Предоставить альтернативную площадку для сдачи практики вуз отказался. В марте Скворцову отчислили

В поддержку активистки выступали депутаты Законодательного собрания шестого созыва Борис Вишневский и Максим Резник. Они обращались к руководству университета с требованием восстановить Скворцову. В вузе заявили, что всем студентам даются равные возможности для погашения задолженности. 

 

Константин Леньков


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