В ОНК заявили о наличии выговоров у Сафронова, в том числе — за хранение лезвия

Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников уведомил "Интерфакс", что, по имеющейся у него информации, экс-журналисту Ивану Сафронову в СИЗО уже несколько раз делали дисциплинарные взыскания.

"У него уже было два выговора — за хранение запрещенных предметов — лезвия от бритвы, и за предыдущую попытку приклеить антенну к стене", – поделился Мельников.

Он напомнил, что за попытку приладить антенну к стене Сафронова поместили в карцер.

"При наличии двух и более дисциплинарных взысканий заключенный, в соответствии с законом, может быть водворен в карцер. Поэтому Сафронов может вновь там оказаться за любое новое нарушение", – высказался Мельников.

В беседе с членами ОНК Сафронов сообщил, что лезвие не принадлежит ему, а осталось в камере от другого арестанта. К слову, телевизионную антенну ему с сотоварищем в итоге всё же удалось настроить.

Напомним, 10 ноября "Интерфакс", ссылаясь на поступившую от некоего осведомлённого источника информацию, сообщил о том, что в деле Сафронова появился ещё один эпизод: якобы журналист мог делиться секретными сведениями о вооружении РФ с представителями военных ведомств Японии.

Ранее в деле Сафронова появился другой новый эпизод, касающийся передачи Германии и Швейцарии информации о войсках РФ в Сирии.

Журналиста, напомним, подозревают в госизмене.

Фото: Иван Сафронов / Facebook