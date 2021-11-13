"Ситуация сложная, но контролируемая": Смольный провел антикоронавирусный стрим

скрин vk.com/Александр Беглoв

Губернатор Петербурга Александр Беглов, как и обещал, ответил на сообщения горожан в прямом эфире. Стрим был полностью посвящен теме COVID-19, а вопросы взяты из комментариев под старыми постами градоначальника "ВКонтакте". Совместно с губернатором с народом общались его заместители и сотрудники профильных комитетов. Почти на все вопросы ответили именно они.

Общаться с народом Александр Беглов решил на личной странице своей любимой социальной сети "ВКонтакте". О предстоящем прямом эфире объявили только накануне вечером. Губернатор написал, что накопилось слишком много вопросов от горожан о QR-кодах и ситуации с COVID-19, поэтому он решил выйти в онлайн.

Проводить такие эфиры главам регионов рекомендовал Владимир Путин во время собственной "Прямой линии" 30 июня. Беглов еще летом пообещал, что ответит на вопросы горожан в сентябре. Однако в первый осенний месяц этого не случилось. Ноябрьский эфир на привычные "Прямые линии" Путина не был похож совершенно. Он больше походил на заседание городского правительства, только транслировалось оно в соцсети, а не на сайте Смольного, и не во вторник, а почему-то в субботу. Чиновники поочередно рассказывали о ситуации с коронавирусом на подотчетных им направлениях, но отвечали не на вопросы губернатора, а на комментарии под его постами "ВКонтакте". Открыл мероприятие, как водится, сам Беглов.

- Начну с того, что объясню логику решений, которые мы принимаем, - обратился губернатор к горожанам. - Мне ограничения нравятся меньше всего, откровенно хочу сказать. Моя задача как губернатора — увеличить бюджет Петербурга, чтобы как можно больше инвесторов пришли в наш город, чтобы создавать рабочие места, высокотехнологичные и высокооплачиваемые… Закрытые заведения — это налоги, которые мы теряем. Мне, как и вам, не нравится, что закрыты заведения. Но жизнь и здоровье людей важнее.

По словам Беглова, ему было необходимо либо привить 80% горожан и выработать коллективный иммунитет, либо не дать людям взаимодействовать друг с другом, чтобы система здравоохранения справлялась с нагрузками. Он рассказал, что в комментариях у него на странице "ВКонтакте" жители предлагают развернуть новые койки для коронавирусных пациентов. Но это, сказал губернатор, дорого обойдется бюджету: придется отказываться от других статей расходов, к тому же городу негде взять дополнительных медицинских специалистов.

- Мы не можем бесконечно вводить новые койки. Это данность, - закончил тему Беглов.

Другие люди, по его словам, требуют закрыть "все школы, сады, поликлиники, метро, и подождать, чтобы вирус отступил".

- Государство прибегает к этой мере только на короткий промежуток времени, чтобы прервать цепочку распространения вируса, чтобы настроить систему здравоохранения и создать дополнительные койки под ковид. Просто ограничения, даже самые жесткие, не помогут, - объяснил Беглов.

Наконец, он ответил на заявление о том, что коллективный иммунитет настанет, когда все переболеют. Губернатор сказал, что цена этому будет слишком высокой, а действительно реальное средство борьбы с вирусом — это только вакцинация. Его поддержал приглашенный на эфир главврач Городской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий.

- У нас есть одно спасение — это вакцинация. На данный момент у нас в больнице 91% пациентов не вакцинированы, - отметил Стрижелецкий. - Сегодня на искусственной вентиляции легких у нас находятся 55 из 62 пациентов, и ни одного вакцинированного из этой группы пациентов на сегодняшний день нет.

Других комментариев Беглов в эфире не читал и на вопросы граждан не отвечал. Этим занялись его подчиненные. Вице-губернатора по здравоохранению Олега Эргашева на стриме почему-то не было. Зато был приглашен заместитель по культуре Борис Пиотровский. Он рассказал, как город готовится к Новому году, и объяснил, почему в музеи и театры нельзя проходить по ПЦР-тестам.

- До того, как человек пришел в музей или театр, он пользуется общественным транспортом, контактирует с людьми, и фактически у него высокий-высокий шанс заражения, к сожалению, - рассказал Пиотровский.

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана сообщил, что в Петербурге нет запасов "КовиВака", и посоветовал горожанам не ждать эту вакцину, а прививаться другими.

Ответственный за информатизацию вице-губернатор Станислав Казарин ответил на вопрос, как получить QR-код людям старшего поколения, которые не зарегистрированы на сайте "Госуслуг" и не пользуются смартфонами.

- С 1 ноября медицинские учреждения Санкт-Петербурга при соответствующем завершении прививки распечатывают справку о вакцинации, на которой есть альтернативный QR-код, который выдается непосредственно в Санкт-Петербурге. Он действует точно так же, как и QR-код федеральный, - напомнил Казарин.

Также внимание вице-губернатора привлек вопрос об уголовной ответственности за покупку QR-кода или сертификата о вакцинации.

- Целые три статьи уголовного кодекса предусмотрены за подобного рода мероприятия, - предостерег Казарин. - Это 290-я статья УК — для врачей, которые за деньги выдают такие фиктивные справки. Для тех, кто получает такие фиктивные справки, существует 327-я статья УК. Это подделка документов. И 291-я статья УК — это дача взятки. По всем ним предусмотрены длительные сроки уголовного наказания, заключения, а также очень существенные штрафы. Поэтому лучше с подобного рода мероприятиями не связываться. Дополнительно хочу сказать, что буквально на днях в даркнете на продажу поступила база данных жителей Российской Федерации , которые покупали такие справки. Эта база теперь доступна не только тем, кто продавал, но и тем, кто будет их шантажировать соответствующими мероприятиями. Если эти данные попадут в руки правоохранительных органов, то всем участникам этого мероприятия грозит уголовная ответственность.

Первый заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ситов ответил на сообщения от предпринимательского сообщества. В основном напомнил о нюансах программы поддержки бизнеса и некоторых ограничениях. На вопрос, какие правила будут действовать к Новому году и стоит ли закупать товар к празднику, чиновник сказал, что все зависит от темпов вакцинации.

- В настоящее время в Петербурге ситуация остается сложной, но контролируемой, - рассказал Ситов. - Мы рассчитываем, что период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября позволил достаточно эффективно разорвать большинство эпидцепочек и сократить передачу инфекции. Если достаточное количество граждан в ближайшее время, до 1 декабря, привьются, то, когда заработает жесткая система QR-кодов, уже успеет выработаться коллективный иммунитет, территория, куда будет осуществляться доступ только по QR-кодам, действительно будет безопасной для посещения, и к Новому году нам не придется вводить никаких дополнительных ограничений.

Последний вопрос был от владельца ресторана. Он просил разрешить заведениям закрыватся не в 23:00, а в полночь, чтобы посетители спокойно могли расплатиться и уйти. При этом автор обращения осознавал важность ограничений и предлагал закрывать в 24:00 именно двери, а кассу — на час раньше.

- Это действительно важный вопрос. Он часто к нам поступает, Александр Дмитриевич, - добавил Ситов.

Беглов тут же распорядился подготовить соответствующие поправки в методические рекомендации для проверяющих. Судя по тому, как губернатор это объявил, вопрос, очевидно, уже проговаривался, решение не было принято экспромтом.

За 39 минут прямого эфира под видеотрансляцией накопилось более 500 комментариев. Но в режиме реального времени за сообщениями чиновники особо не следили. Больше всего лайков получил вопрос о том, как Беглов намерен применять на практике закон о QR-кодах на транспорте, если его примут. Возможно, на него ответят во время следующего стрима, если он, конечно, состоится.

Сергей Еремеев