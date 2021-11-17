ЗакС и заседание без Бельского

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский 17 ноября впервые пропустил пленарное заседание. Совместно с губернатором Александром Бегловым и лидером фракции "Единая Россия" Павлом Крупником он отправился с деловым визитом в Белград. Мариинский дворец тем временем встретил нового представителя Смольного и обсудил поправки в законопроект о налогах и льготах.

Пока Александр Бельский и Павел Крупник посещали белградские храмы и встречались с сербскими чиновниками, ходом заседания петербургского парламента руководил вице-спикер Николай Бондаренко. С возложенными на него обязанностями бывший вице-губернатор-хозяйственник справился, хотя несколько раз терялся. В таких случаях из зала к нему на помощь приходил единоросс Денис Четырбок. Он показывал в сторону президиума знаки руками, а один раз даже позвонил Бондаренко, когда тот ошибся с номером депутатской поправки.

Четырбок вообще провел значительную часть заседания на ногах, делая подсказки не только председательствующему, но и своим коллегам. Несмотря на то, что в этом созыве он был понижен с должности главы комитета по законодательству в рядовые депутаты, единоросс остается одним из самых активных в парламенте. Берет слово он тоже гораздо чаще, чем действующий глава КПЗ Всеволод Беликов.

В этот раз Четырбок поднялся на трибуну, чтобы попросить исключить из повестки проект закона, которым Смольный планировал наделить себя полномочием определять условия и порядок дополнительных выплат чиновникам и прочим госслужащим. Документ вызвал нарекания юридического управления ЗакСа, и его предпочли доделать, хотя на заседании профильной комиссии неделю назад из-за сжатых сроков решили поскорее принять проект за основу и только потом работать над его совершенствованием.

Отвечать на вопросы депутатов к этому документу предстоит новому представителю Смольного в ЗакСе Константину Сухенко. Он приступил к своим обязанностям с понедельника, а сегодня был представлен парламентскому корпусу, хотя большинству избранников и так был знаком. Последние шесть с половиной лет чиновник руководил комитетом по культуре, а до этого сам был депутатом ЗакСа от ЛДПР. Сухенко – один из немногих должностных лиц Смольного, к которому и в прошлом, и в действующем созыве городского парламента было в целом положительное отношение как у единороссов, так и у оппозиции.

Первое заседание для вновь назначенного члена правительства обошлось без острых дискуссий. На вопрос ЗАКС.Ру, тяжело ли в новой должности, Сухенко ответил с улыбкой: "Вы же видели, я выступил пока только по двум вопросам. Наверное, это немного тяжело".

Центральными темами заседания стали вторые чтения бюджета города и законопроекта, которым Смольный вводил новые налоги и льготы для бизнеса. К первому подали 18 поправок, ко второму – 15.

В обоих случаях предложения оппозиции отклонили. К налоговому законопроекту одобрили только три поправки "Единой России" и одну – "Новых людей". Единороссы предложили на год продлить льготы по налогу на имущество для организаций, использующих его в целях культуры, искусства, образования, спорта, соцобслуживания; ввести льготы по налогу на землю, имущественному и транспортному налогам для фирм, связанных с конгрессно-выставочной деятельностью, и гостиничного бизнеса; упростить для субъектов малого и среднего предпринимательства процедуру перехода на налог на имущество по кадастровой стоимости.

- Сейчас по федеральному законодательству мы постепенно переходим на оплату налога на имущество с кадастровой стоимостью, - попытался объяснить журналистам единоросс Алексей Макаров. - Кадастровая стоимость приближена к реальной стоимости объекта имущества. Мы понимаем, что инвестиционная стоимость гораздо меньше. Хотя ставка налога может не меняться, но из-за того, что мы считаем с большей суммы, соответственно, сумма налога может быть больше. Чтобы этот переход был не за один год – большим скачком – мы предусматриваем, что в первый год мы даем скидку 75%, во второй – 50%, в третий – 25%. Переход получается более плавным.

"Новые люди" предложили дополнительные льготы для обитателей особой экономической зоны "Санкт-Петербург". В частности, в течение первых шести лет после выхода на прибыль резиденты будут освобождены от уплаты налога на прибыль, в течение последующих четырех лет ставка составит 5%. Это была вообще первая поправка, которую фракция внесла в городской парламент. После ее принятия депутат Дмитрий Панов назвал день заседания "знаменательным".

- Самое главное, что эта поправка касается развития нашего города. Она направлена на развитие, на привлечение в город новых качественных инвесторов. Это целый комплекс мероприятий, которыми Санкт-Петербург будет выгодно отличаться от всех регионов нашей страны, поэтому на сегодняшний день мы можем сказать, что Санкт-Петербург – invest open city, - сказал Панов журналистам.

Финансовый вице-губернатор Эдуард Батанов пошутил, что поправка ему не нравится, потому что в тексте допущена ошибка в окончании: вместо "в течение" написано "в течении". Но принятие документа чиновник одобрил.

Еще одной поправкой "Новые люди" предложили не повышать налог на землю, чтобы не допустить удорожания стоимости жилья, а также на гаражи и машино-места, чтобы стимулировать водителей оставлять свои автомобили в паркингах, а не на улицах. Предложение не нашло поддержки у Смольного и парламентского большинства.

Также отклонили поправки представительницы КПРФ Ирины Ивановой, Михаила Амосова из "Справедливой России – За правду" и "яблочника" Бориса Вишневского.



















текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников