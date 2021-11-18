Горизбирком подготовил ответ в ЦИК на претензии по округам Милонова и Тетердинко

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 18 ноября приняла решение направить в Центризбирком аналитический доклад по итогам исполнения постановления о ситуации на думских избирательных территориях, депутатами от которых стали единороссы Виталий Милонов и Александр Тетердинко.

ЦИК, напомним, еще 23 сентября обязала петербургские ТИК №№ 8 и 19, отвечавшие за выборы в округах №№ 212 и 218, обратиться в суды с исками об отмене результатов голосования по нескольким участкам. В частности, речь шла об УИК № 1379 в Московском районе, где картонкой закрыли камеру видеонаблюдения, УИК № 1991 в Пушкинском, который эвакуировали якобы из-за "заминирования", расположенные в одной школе Кировского района УИК №№ 757, 758 и 771, где ночью по участкам ходили посторонние. Петербургский избирком ЦИК поручила оказывать истцам-ТИКам организационно-техническую и иную помощь.

В Горизбиркоме отметили, что поддержка была оказана, а иски поданы. Однако рассматривать их не стали. ЗАКС.Ру подробно рассказывал о ситуации с судебными претензиями вышестоящих избиркомов к нижестоящим.

Член СПбИК Олег Зацепа на заседании отметил, что только в Кировском районном суде после подачи жалоб в Горсуд ТИК № 8 удалось добиться решения о рассмотрении дел по существу.

Другой член Горизбиркома Алексей Березин заметил, что в постановлении ЦИК было еще два пункта, которые так и не исполнили. Они касались необходимости отставок глав ТИК № 8 и ТИК № 19. Эти люди по-прежнему занимают свои должности.

Отметим, оспаривание итогов выборов кандидатами в депутаты Госдумы и Заксобрания Петербурга продолжается до сих пор. Пока через суд не удалось отменить результаты голосования ни по одному из участков.