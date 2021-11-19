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Новости 15:31

Депутата Малкова хотят сделать уполномоченным ЗакСа при Общественной палате Петербурга

фото ЗакС политика Депутата Малкова хотят сделать уполномоченным ЗакСа при Общественной палате Петербурга

В Законодательном собрании Петербурга обсудят вопрос о возложении обязанностей своего уполномоченного представителя при региональной Общественной палате на члена фракции ЛДПР Андрея Малкова. Инициативу предварительно одобрили на заседании комитета по законодательству 19 ноября.

Малков был членом двух созывов Общественной палаты и даже в течение года руководил ее аппаратом. Его назначили на руководящий пост в марте 2019 года. В июле 2020 года губернатор Александр Беглов освободил его от этой должности.

Представитель ЛДПР выдвигался в ЗакС по одномандатному округу № 21 (Московский район). В ночь после выборов он шел на четвертом месте, но за несколько часов поднялся на первую строчку, обойдя соратника бывшего спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Никиту Титенко, представителя КПРФ Геннадия Денисова и бывшую помощницу экс-депутата Максима Резника Ольгу Галкину, лидировавшую в гонке.

При этом председатели нескольких участковых комиссий этого округа удалились с участков, не выдав наблюдателям и отдельным членам комиссий копии протоколов. С участка № 1348 бюллетени унесли неизвестные молодые люди. По всем этим УИК уверенно победил Малков, причем на некоторых показал аномальные по сравнению с соседними участками результаты. 

Галкиной не удалось добиться отмены результатов голосования в Московском районном и городском судах. 


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