Публичные слушания по градостроительству будут проводить в интернете до конца 2022 года

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 23 ноября одобрили продление онлайн-слушаний по вопросам градостроительства, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ на рассмотрение парламента внес губернатор города Александр Беглов.

Согласно документу, обсуждение градостроительных вопросов будут проводить в интернете до конца 2022 года. Пока такое правило действует до 31 декабря 2021 года.

Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко отметил, что антикоронавирусные ограничения, скорее всего, будут продлены. Этим и вызвано принятие законопроекта, добавил Сухенко. По его словам, порядок онлайн-слушаний уже отлажен и позволит снизить риск заражения участников обсуждений.

Депутаты поинтересовались у Сухенко, почему в театры по QR-кодам и в маске в общественный транспорт можно, а на очные слушания нельзя. Представитель губернатора заявил, что онлайн-слушания — более демократическая мера, потому что не накладывает ограничения на доступ к обсуждению. Само решение о слушаниях по градостроительству в интернете тоже принято демократическим путем, сказал Сухенко.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский выступил против продления онлайн-слушаний. Закон необходимо отклонить и отправить на доработку, уверен парламентарий. По его мнению, граждане должны иметь право на очное обсуждение вопросов, которые касаются их жизни и окружающей среды.

О важности проведения публичных слушаний в очном формате заявил депутат от "Справедливой России – За правду" Михаил Амосов. Он напомнил, что в 2022 году ожидает обсуждение поправок в Генеральный план Петербурга.

- Я с ужасом думаю о том, что мы будем обсуждать Генплан в заочном режиме, - сказал Амосов.

По его словам, слушания в очном формате — важная возможность услышать все стороны. Фракция эсеров будет голосовать против документа, заявил Амосов.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов отметил, что онлайн-слушания позволяют участвовать в них большему числу людей. Кроме этого, по его мнению, интернет-обсуждения повысят культуру дискуссии, которой обществу не хватает. При эффекте толпы люди могут использовать брань, а когда предложения должны быть вывешены на сайте — они становятся более структурированными, считает Рассудов.

За принятие законопроекта за основу проголосовало 39 депутатов, против — 9 депутатов. Воздержались по вопросу два парламентария.

Законопроект приняли впервые из-за пандемии коронавируса. Авторы документа утверждали, что сбор людей в одном помещении для обсуждения вопросов может быть опасен. По закону, теперь обсуждаемые изменения выкладывают в интернете и желающий может прислать свои возражения по нему, которые обещают учитывать при принятии решения.

Ранее продление онлайн-слушаний по градостроительству одобрили на комиссии парламента. По словам Вишневского, сначала депутаты отказались от предложения правительства, но через полчаса проголосовали и поддержали его.

София Саттарова