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Новости 16:38

"Фонтанка": Задержан брат заподозренного в мошенничестве экс-главы Калининского района Громова

фото ЗакС политика "Фонтанка": Задержан брат заподозренного в мошенничестве экс-главы Калининского района Громова

Правоохранители задержали брата бывшего главы Калининского района Петербурга Ивана Громова, пишут "Известия" и "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

Сообщается, что Павла Громова доставили на допрос в следственное управление МВД, и ему уже предъявили обвинение в хищении 165 млн рублей. По версии следствия, в 2013–2018 годах группа чиновников и предпринимателей похищали деньги от госконтрактов, заключенных между комитетом информатизации и связи и подведомственным ему Информационно-аналитическим центром. 

Иван Громов тогда возглавлял этот комитет. Следователи считают, что Павел Громов якобы помогал легализовать теневые доходы на Кипре. Речь идет о восьми эпизодах мошенничества. Следователи полагают, что выделяемые деньги выводились на подконтрольную компанию, которая была субподрядчикам, а работы на самом деле выполняли сотрудники самих госпредприятий, для которых ИАЦ создавал информсистемы.

О задержании Ивана Громова стало известно 7 декабря. Еще вчера он был главой Калининского района, но подал в отставку. На этом посту он пробыл меньше месяца: его назначили на эту должность 12 ноября вместо Василия Пониделко, который возглавил комитет по благоустройству. 


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