Совет МО "Гавань" единогласно отклонил требование Беглова лишить мандатов троих мундепов

Муниципальный совет МО "Гавань" на заседании 7 декабря проголосовал против досрочного прекращения полномочий троих депутатов, избранных от "Справедливой России": Ольги Фаттуш, Елены Узкой и Артема Журавлева, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий требовал губернатор Александр Беглов из-за якобы обнаруженных несоответствий в декларациях депутатов за 2019 год, которые "не признаны несущественными". Письма от губернатора поступили в совет 8 ноября. После этого муниципалитет сформировал рабочую группу, которая провела проверку по приписываемым депутатам расхождениям и рекомендовала отклонить обращение губернатора.

Решение рабочей группы об отклонении заявления Беглова поддержали все десять депутатов муниципального совета, включая трех мундепов, избранных от "Единой России".

- Они могли проголосовать против. Единороссы единороссам рознь. Очень приличные люди. Мы с ними два года работаем. Такая поддержка, мне было очень приятно, - прокомментировала глава МО Нэлли Вавилина итоги голосования.





Также губернатор обратился к совету с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности депутата Олесю Кощееву, у которой обнаружили несущественные расхождения в отчетах о доходах и имуществе. Совет также выступил против.

Напомним, в ноябре в несколько муниципальных образований поступили обращения от губернатора с требованием лишить мандатов некоторых депутатов. Так, мандатов лишили главу МО "Остров Декабристов" Владимира Барканова, Алексея Касаткина из МО "Васильевский" и Полину Калинину из МО "№7". Также обращение главы городы поступило в МО "Морской", где Беглов требовал лишить мандата Ольгу Галкину. Но собрание не состоялось из-за протеста депутатов, не согласных с требованиями губернатора.

Константин Леньков