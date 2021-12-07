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Муниципал 20:18

Совет МО "Гавань" единогласно отклонил требование Беглова лишить мандатов троих мундепов

фото ЗакС политика Совет МО "Гавань" единогласно отклонил требование Беглова лишить мандатов троих мундепов

Муниципальный совет МО "Гавань" на заседании 7 декабря проголосовал против досрочного прекращения полномочий троих депутатов, избранных от "Справедливой России": Ольги Фаттуш, Елены Узкой и Артема Журавлева, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий требовал губернатор Александр Беглов из-за якобы обнаруженных несоответствий в декларациях депутатов за 2019 год, которые "не признаны несущественными". Письма от губернатора поступили в совет 8 ноября. После этого муниципалитет сформировал рабочую группу, которая провела проверку по приписываемым депутатам расхождениям и рекомендовала отклонить обращение губернатора. 

Решение рабочей группы об отклонении заявления Беглова поддержали все десять депутатов муниципального совета, включая трех мундепов, избранных от "Единой России". 

- Они могли проголосовать против. Единороссы единороссам рознь. Очень приличные люди. Мы с ними два года работаем. Такая поддержка, мне было очень приятно, - прокомментировала глава МО Нэлли Вавилина итоги голосования. 

Также губернатор обратился к совету с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности депутата Олесю Кощееву, у которой обнаружили несущественные расхождения в отчетах о доходах и имуществе. Совет также выступил против. 

Напомним, в ноябре в несколько муниципальных образований поступили обращения от губернатора с требованием лишить мандатов некоторых депутатов. Так, мандатов лишили главу МО "Остров Декабристов" Владимира Барканова, Алексея Касаткина из МО "Васильевский" и Полину Калинину из МО "№7". Также обращение главы городы поступило в МО "Морской", где Беглов требовал лишить мандата Ольгу Галкину. Но собрание не состоялось из-за протеста депутатов, не согласных с требованиями губернатора. 


Константин Леньков


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МО Гавань
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Вавилина Нэлли Юрьевна
Журавлев Артем Владимирович
Кощеева Олеся Викторовна
Узкая Елена Ринатовна
Фаттуш Ольга Александровна
Упоминаемые персоны
Вавилина Нэлли Юрьевна 
Журавлев Артем Владимирович 
Кощеева Олеся Викторовна 
Узкая Елена Ринатовна 
Фаттуш Ольга Александровна 

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