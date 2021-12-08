Суд арестовал брата экс-главы Калининского района Громова

Куйбышевский районный суд Петербурга в ночь на 8 декабря вынес постановление об избрании меры пресечения брату экс-главы Калининского района Ивана Громова Павлу в виде ареста на два месяца, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда.

Павла Громова, в отличии от его брата, приставы решили поместить в клетку. Судья согласился с доводами следствия о том, что брат и отец обвиняемого могут попытаться повлиять на ход расследования, так как до этого долгое время работали в правоохранительных органах и якобы могут использовать свои связи. Кроме того, следствие установило, что обвиняемый пытался уничтожить доказательства. В качестве повода для назначения ареста обвинение также привело наличие у Громова загранпаспорта и высокого достатка.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте. Громова поместят в СИЗО №1 до 6 февраля.

Громовых обвиняют в мошеннических действиях, совершенных группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Им вменяют восемь эпизодов мошенничества на сумму более 165 млн рублей.

Ранее суд арестовал бывшего руководителя администрации Калининского района Ивана Громова на два месяца. Накануне он написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Константин Леньков