"Перестал бояться и решил сотрудничать": В суде над Ковалем выступил сознавшийся бизнесмен

Один из ключевых свидетелей обвинения дал показания по делу бывшего депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Выборгский суд 7 декабря допросил предпринимателя Михаила Лихолетова. По его словам, он якобы полтора года давал единороссу "откаты" и в итоге остался в минусе. Бизнесмен заявил, что долго не сообщал о происходящем в органы, опасаясь, что ему отрубят пальцы.

Зашел к другу во дворец

Молодой предприниматель Михаил Лихолетов познакомился с депутатом "Единой России" Романом Ковалем и его помощником Андреем Гришиным четыре года назад, летом 2017 года. Предприниматель рассказал суду, что зашел в Мариинский дворец "проведать" своего друга. Друг тоже работал у Коваля и представил его своему коллеге и шефу. Темы для разговора нашлись. Бизнесмен рассказал Ковалю и Гришину о своей работе, а те - о своей. Фирмы Лихолетова занимались дистрибуцией лекарств и медицинского оборудования, а также капитальным ремонтом.

Позже общение продолжилось. По словам Лихолетова, он говорил с новыми знакомыми о депутатских поправках к бюджету в пользу госучреждений здравоохранения. На суде бизнесмен долго объяснял, что фирма получает конкурентные преимущества, если заранее знает о поправках, предложенных парламентариями, - появляется больше времени, чтобы подготовиться к электронным торгам материально и технически.

Осенью 2017 года Гришин назначил встречу Лихолетову в приемной Коваля на улице Пограничника Гарькавого.

- Андрей Евгеньевич мне сказал, что то, что мы обсуждали предварительно, можно реализовать, - сообщил суду свидетель. - Но для того, чтобы было принято решение о финансировании Законодательным собранием Санкт-Петербурга закупок медицинского оборудования, необходимо будет платить 20% от суммы заключенного контракта. В дальнейшем этот нюанс уточнили - не от суммы заключенного контракта, а от выделенной депутатской поправки... Я согласился.

Гришин на прошлом заседании суда рассказывал, что Лихолетов заверял их, что "понимает, как нужно сделать", чтобы госконтракты по выделенным бюджетным учреждениям средствам достались нужным поставщикам. Сам бизнесмен никаких разъяснений на этот счет суду не давал.

Судя по показаниям Лихолетова, роль Коваля заключалась только в инициировании поправок. Причем некоторые из них подавались от имени других единороссов Константина Чебыкина и Бориса Ивченко. Обвинение считает, что они готовили поправки по просьбе своего коллеги и были не в курсе совместных планов Гришина, Коваля и Лихолетова. Свидетель-бизнесмен сказал только, что не знаком с двумя другими парламентариями и ничего не знает о договоренностях с ними.

Лихолетов поведал, что в конце 2018 года ему якобы предложили передать первую часть "отката" земельным участком или автомобилем, купленным в лизинг. Он выбрал второй вариант и приобрел за 6,2 млн рублей машину марки Audi Q7. В 2019 году свидетель, по его словам, трижды передавал наличные через Гришина. Он утверждает, что суммарно, с учетом стоимости автомобиля, отдал около 17,5 млн рублей. Причем в 2019 году фирмы Лихолетова не получали контрактов, благодаря поправкам Коваля. Бизнесмен передал эту возможность двум дружественным компаниям, однако финансовые обязательства перед депутатом продолжал нести сам. Лихолетов заявил суду, что партнеры средства ему так и не передали, и он вынужден был вкладывать свои деньги.

- По факту я не просто ничего не заработал. Мне пришлось искать дополнительные средства, чтобы покрывать свои обязательства, - признался свидетель.

Сторона защиты захотела узнать побольше об этом самопожертвовании. Адвокат Игорь Резонов поинтересовался, какие сейчас взаимоотношения у Лихолетова и руководителей нерасплатившихся фирм. Свидетель подтвердил, что они продолжают взаимодействовать и думают, как решить вопрос без обращения в суд.

Вскипел, позабыв про пальцы

В мае 2020 года Лихолетов во всем признался сотрудникам ФСБ. Он передал оперативникам сканы переписки с Ковалем в WhatsApp и Telegram, а также аудиозаписи разговоров с депутатом и его помощником. Свидетель объяснил суду, что устал бояться давления и возможных провокаций.

- В мае я дошел до точки кипения и обратился в правоохранительные органы. Перестал бояться и принял окончательное решение, что буду сотрудничать, - заявил предприниматель.

Обратиться раньше он не решался, потому что опасался давления со стороны Коваля, признался Лихолетов. По словам свидетеля, в одном из разговоров депутат якобы сказал, что пока не собирается отрубать ему пальцы.

- Откуда я знаю, что это шутка? - добавил бизнесмен.

30 июля 2020 года Лихолетов принял участие в оперативно-разыскном мероприятии. Договорился о встрече с Гришиным, на которой передал ему 2 млн рублей: 300 тысяч собственных накоплений и 1,7 млн мечеными купюрами от ФСБ. Получив наличные в руки, помощник депутата был задержан. Вскоре приехали и за его начальником.

У стороны защиты, судя по ее вопросам к свидетелю, есть сомнения по поводу изложенных обстоятельств сотрудничества с силовиками.

- Согласно материалам дела, в отношении вас сотрудниками ФСБ проводилась проверка по факту причастности к мошенничеству и хищению бюджетных средств при поставках медоборудования, - заметил адвокат Резонов.

Свидетель сказал, что ничего об этом не знает. Он не смог вспомнить, когда конкретно ему впервые предложили участвовать в оперативно-разыскных мероприятиях, и заявил, что не курсе, было ли сотрудникам ФСБ известно о его договоренностях с Ковалем до мая 2020 года. Бизнесмен утверждал, что начал тайком записывать разговоры с фигурантами дела за несколько недель до того, как решился дать показания. Однако адвокаты экс-депутата заметили, что в материалах дела есть аудио- и видеозаписи бесед Лихолетова и Гришина еще от 2019 года.

Отвечая на вопросы защитников, свидетель признал, что в период с 2019 по 2020 года был должен сумму в размере от 10 до 20 млн рублей - точно сказать не смог - перед компанией-подрядчиком "Стройтехмонтаж". Гарантом выступил Гришин, познакомивший предпринимателя с руководителем фирмы Станиславом Потешиным. Лихолетов даже написал расписку на имя помощника Коваля. После того как обязательства по долгу были погашены, Гришин вернул ему эту бумагу.

- Была связана покупка автомобиля Audi с вашим долгом перед Потешиным? - уточнил адвокат Резонов.

Лихолетов ответил отрицательно. У Коваля вопросов к знакомому не оказалось. Показания бизнесмена он пока никак не комментировал.

Допрос свидетелей продолжится 21 декабря. Ожидается что, показания дадут представители других фирм-дистрибьютеров, упоминающихся в материалах дела. А в понедельник, 13 декабря, в Октябрьском районном суде состоится предварительное заседание по делу учредителя ООО "Рубин" Антона Сидорова. Следствие считает, что он тоже мог давать взятки Ковалю в знак благодарности за депутатскую поправку. Гришин в своих свидетельских показаниях эту информацию подтвердил.

Сергей Еремеев