Культуре Петербурга доработают концепцию

фото Сергея Еремеева, ЗАКС.Ру

На депутатских слушаниях в Мариинском дворце обсудили будущую концепцию развития культуры Петербурга. Ее первоначальный вариант представители творческих сообществ признали слишком "ведомственным", предложив собственные правки. От депутатского корпуса выступил только один человек.

На пятницу, 10 декабря, в Законодательном собрании были назначены депутатские слушания о проекте концепции развития сферы культуры Санкт-Петербурга на 2021–2035 годы. О том, что в городе появится такой документ, губернатор Александр Беглов объявил 12 мая, когда выступал с ежегодным докладом в ЗакСе. Созданием стратегического проекта поручили заняться комитету по культуре. Проконтролировать процесс должен был профильный вице-губернатор Борис Пиотровский.

По ситуации на конец года концепция не готова. Точнее, ранее направленный творческим сообществам вариант отозвали в комитет на доработку. Что стало поводом для этого — не уточняли. Однако врио главы комитета Федор Болдин сам указал на недостатки проекта. Он объявил, что изменения будут вносить до февраля-марта, а осенью концепцию представят городскому правительству.

Пришедшим на слушания представителям творческих союзов предложили озвучить свои предложения. Замечаний оказалось немало. Чаще всего документ упрекали в том, что он получился слишком "ведомственным". С такой оценкой согласилась депутат Госдумы Елена Драпеко ("Справедливая Россия"), которая открыла слушания на правах президента Координационного совета творческих союзов Петербурга.

- Культура Санкт-Петербурга гораздо шире — она межведомственная, – позже сказала Драпеко журналистам. – Они (комитет по культуре – ЗАКС.Ру) рассматривают только те учреждения и те программы, которые курируются администрацией Санкт-Петербурга, а у нас есть гигантский пласт культуры, который управляется Российской академией наук, Росгидрометом, Министерством обороны, есть гигантский блок негосударственной культуры, который развивают некоммерческие организации и частные лица, включая крупные частные музеи. Они не попали в эту концепцию.

Драпеко подчеркнула, что творческие союзы не критикуют чиновников за предложенный проект, а помогают им сделать документ лучше. Тем не менее, отдельные докладчики охотно говорили о проблемах.

Член-корреспондент Российской академии художеств Андрей Блиок, предложив уделить в концепции внимание международной деятельности, высказался о нынешнем состоянии Культурного форума:

- То, что в Петербурге проходит Международный культурный форум — это замечательно, это знаково, но Международный культурный форум превратился из площадки, на которой договаривались и приходили к общим знаменателям, в некую тусовку, куда ходят люди непонятные, не имеющие отношения к культуре, едят бутерброды, и на этом все заканчивается. Тот посыл, который в культурный форум закладывался, перестал существовать.

Блиок коснулся и других проблем, которые, по его мнению, не слишком соответствуют статусу культурной столицы:

- Петербург, который декларирует, что он является столицей культуры, не имеет элементарных выставочных залов. В Санкт-Петербурге невозможно сделать выставку более тысячи картин. Манеж Кадетского корпуса — очень дорого, там, по-моему, порядка полумиллиона в день аренда. Конногвардейский манеж. Я думаю, вы знаете, там практически нереально сделать выставку… Получить грант тоже довольно сложно. В этом году Союз дизайнеров провел, по-моему, восемь международных проектов, связанных с развитием индустрии моды. Все проекты были полностью проведены на собственные средства, ни один грант не был выигран.

- Хочется похлопать, – резюмировал выступление докладчика депутат от "Новых людей" Дмитрий Павлов.

Другие докладчики предложили отразить в концепции тренды цифрового искусства, включить в нее активно развивающиеся кластеры и предусмотреть трудоустройство выпускников творческих высших учебных заведений.

Под занавес встречи слово взял лидер фракции "Яблоко" в ЗакСе и член комиссии по образованию, культуре и науке Александр Шишлов. Его выступление оказалось самым критическим.

- Я бы не переоценивал само значение концепции, – начал "яблочник". – Потому что дело не в концепции, а дело в политической воле. Вот у нас есть в Законодательном собрании комиссия по образованию, культуре и науке, и при ней есть профильная комиссия по физкультуре, а культура как-то она вот так… У нас есть вице-губернатор Пиотровский, который должен был быть здесь, если бы правительство считало культуру приоритетом. О каком пятнадцатилетнем горизонте планирования можно говорить при таком отношении к культуре? Давайте будем реалистами.

Вскоре после этих слов досидевший почти до конца обсуждения врио главы комитета по культуре Болдин покинул зал заседания. Шишлов тем временем продолжал критиковать:

- Как можно говорить о культуре и не затрагивать телевидение и радио? Телевидение сеет не культуру, а бескультурье…

Зампред комиссии по образованию, культуре и науке Анастасия Мельникова, несколько раз извинившись, сказала Шишлову, что время его выступление завершилось. Докладчик напомнил, что он депутат и хочет выступить на депутатских слушаниях. Ему разрешили закончить речь, тем более, что больше никто из парламентариев выступать не захотел. В награду за свое упорство депутат получил аплодисменты от нескольких деятелей культуры.

Докладчиков попросили озвученные предложения зафиксировать письменно и отправить в парламентскую комиссию. Принимать эти письма будут до 15 января.

Сергей Еремеев