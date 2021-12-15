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Новости 17:57

Воры в законе призвали не унижать заключенных, которых пытали и насиловали с одобрения сотрудников ФСИН

фото ЗакС политика Воры в законе призвали не унижать заключенных, которых пытали и насиловали с одобрения сотрудников ФСИН

Воры в законе призвали заключенных российских колоний не унижать и не понижать в иерархии тех, кто подвергся пыткам и изнасилованиям со стороны или с одобрения сотрудников ФСИН, передает BAZA.

Член ОНК Ева Меркачева подтвердила, что ей известно о таком письме ("воровском прогоне" на жаргоне), также его принятие подтвердил один из пострадавших от пыток в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области. По его словам, на воровской сходке, где было создано обращение, присутствовал, в том числе, криминальный авторитет Шакро Молодой, приговоренный к 10 годам колонии за вымогательство.

"Людей, которых по мусорскому беспределу и пыток, насиловали и унижали швабрами и дубинками, не являются обиженными. <...> Они могут находиться в массе. Унижать и глумиться над ними, это не людское, ибо по человечески им можно только сочувствовать", - говорится в тексте (орфография и пунктуация сохранены - ЗАКС.Ру).

Ранее основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что правозащитники получили доступ к видеонаблюдению в более чем 60 учреждениях ФСИН.

В начале октября основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что правозащитники при отъезде из России вывезли свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые, по их словам, содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях. Вскоре правозащитники опубликовали первую часть видео с пытками, предположительно в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Затем появились еще несколько частей.


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