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Новости 17:18

ЗакС впервые опубликовал результаты поименного голосования

фото ЗакС политика ЗакС впервые опубликовал результаты поименного голосования

На сайте Законодательного собрания Петербурга к вечеру 16 декабря появились результаты поименного голосования по рассмотренным накануне вопросам. Согласно утвержденным правилам, аппарат городского парламента может публиковать эти данные в течение дня, следующего за днем заседания.

Из представленных документов выяснилось, что единственным депутатом (помимо отсутствовавшего вице-спикера Николая Бондаренко), не голосовавшим за утверждение запроса единоросса Александра Кущака о моратории на возведение вышек сотовой связи, был Дмитрий Панов из "Новых людей". Он решил по этому вопросу воздержаться. 

Фракция "Яблоко" не стала голосовать за или против досрочного сложения полномочий членов Горизбиркома Дмитрия Краснянского и Аллы Егоровой. Также по решению, касающемуся Егоровой, не стал высказываться Андрей Алескеров ("Справедливая Россия - За правду"), а по решению о Краснянском - Андрей Малков (ЛДПР) и Дмитрий Павлов ("Новые люди").  

Единственным проголосовавшим против принятия поправки Ирины Ивановой (КПРФ) о наделении защитным статусом Удельного парка оказался спикер ЗакСа Александр Бельский. Большинство его однопартийцев из "Единой России" решили просто не нажимать кнопки и заблокировать таким образом принятие документа. Отметим, что единоросс Наталия Астахова проголосовала за.  

Представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко предварительно объяснил, что включить участок в перечень ЗНОП нельзя, так как еще не прошла инвентаризация этой территории.

Подробнее о состоявшемся накануне заседании читайте в материале ЗАКС.Ру.


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