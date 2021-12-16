Марченко проголосовал против законопроекта о QR-кодах, Дмитриева - за

Только половина депутатов Госдумы, представляющих Петербург, поддержали в первом чтении законопроект о доступе в общественные места по QR-кодам.

В числе голосовавших за инициативу оказалась представительница Партии роста Оксана Дмитриева. В ходе обсуждения документа она поинтересовалась у вице-премьера Татьяны Голиковой, будут ли выдавать сертификаты на основе уровня антител и получила положительный ответ.

Также за законопроект были шесть петербургских депутатов "Единой России": Вячеслав Макаров, Сергей Боярский, Михаил Романов, Сергей Соловьев, Александр Тетердинко и Николай Цед. Их однопартийцы Виталий Милонов и Юрий Петров не голосовали вообще.

Против проголосовал бывший единоросс Евгений Марченко, который теперь находится вне фракций. Также инициативу не поддержали коммунист Сергей Пантелеев, справороссы Елена Драпеко и Олег Нилов и представительница "Новых людей" Ксения Горячева. В своем Telegram-канале Горячева написала, что "сохранить страну помогут не электронные пропуска/справки/(любое другое название), а прозрачная система и открытый гражданский диалог".

Напомним, инициативой о QR-кодах предлагается разрешить посещение массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли только по сертификату о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или справке о медицинском отводе от прививки. Подобная практика уже существует в регионах, однако теперь правительство намерено вписать ее в рамки единого закона. Предварительно проект одобрили в региональных парламент. О том, как проходила обсуждение в Заксобрании Петербурге, читайте в материале ЗАКС.Ру.