Заседание суда по делу Резника 27 декабря отменили из-за болезни судьи

Заседание Октябрьского суда Петербурга по делу бывшего депутата Заксобрания Максима Резника, назначенное на 27 декабря, отменено из-за болезни судьи, сообщили представители Резника в его телеграм-канале.
Новая дата заседания пока не назначена.
17 декабря суд приступил к рассмотрению дела Резника по существу. Выяснилось, что выступавший в суде свидетель - бывший силовик. Подробнее о том заседании - в материале ЗАКС.Ру.
Резника обвиняют в покупке 18,2 граммов запрещенного растительного вещества для личного употребления (ч. 1 ст. 228 УК). По этой статье ему грозит лишение свободы до трех лет.
Резника задержали на следующий день после объявления выборов депутатов Законодательного собрания. Находясь под домашним арестом, он не смог принять в них участие из-за запрета следователя допустить к нему нотариуса, чтобы подготовить документы для выдвижения. Уже после голосования, 21 сентября, Горсуд признал незаконным запрет на общение с нотариусом.