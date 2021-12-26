Заседание суда по делу Резника 27 декабря отменили из-за болезни судьи

Заседание Октябрьского суда Петербурга по делу бывшего депутата Заксобрания Максима Резника, назначенное на 27 декабря, отменено из-за болезни судьи, сообщили представители Резника в его телеграм-канале.

Новая дата заседания пока не назначена.

17 декабря суд приступил к рассмотрению дела Резника по существу. Выяснилось, что выступавший в суде свидетель - бывший силовик. Подробнее о том заседании - в материале ЗАКС.Ру.

Резника обвиняют в покупке 18,2 граммов запрещенного растительного вещества для личного употребления (ч. 1 ст. 228 УК). По этой статье ему грозит лишение свободы до трех лет.