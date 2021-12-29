В Союзе журналистов Петербурга осудили политическое преследование и ликвидацию "Мемориала"*

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти опубликовал заявление по случаю ликвидации "Международного Мемориала"* и правозащитного центра "Мемориал"**.

В СЖП увидели политический подтекст в действиях надзорных инстанций, принявших решение упразднить обе организации.

Журналисты напомнили о том, какую внушительную работу проделали в "Мемориале"* для того, чтобы восстановить и сохранить историческую память о жертвах политрепрессий.

"Ликвидация "Мемориала"* приведет к ущемлению прав россиян на получение информации и возможности получить правовую защиту", - уверены в Союзе журналистов Петербурга.

Ранее ЕСПЧ потребовал, чтобы российские власти остановили процесс ликвидации правозащитных организаций.

28 декабря Верховный суд России принял решение упразднить "Международный Мемориал"*, удовлетворив соответствующий иск Генеральной прокуратуры. В среду, 29 декабря, Мосгорсуд ликвидировал ПЦ "Мемориал"** уже по иску столичной прокуратуры.

*Внесён Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иноагента

**Внесён Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иноагента