Суд продлил Хованскому запрет определенных действий до 8 февраля 2022 года

Куйбышевский суд Петербурга продлил запрет определенных действий блогеру Юрию Хованскому до 8 февраля, сообщил адвокат Александр Передрук.

Также суд по просьбе защиты разрешил Хованскому общаться с защитниками, родственниками и девушкой Марией Нелюбовой по телефону.

Накануне суд изменил меру пресечения Хованского: до этого он был под арестом в СИЗО. Теперь ему запрещено использовать средства связи и выходить из дома в промежуток с 10:00 до 18:00. Общаться с журналистами ему также нельзя, как и посещать массовые мероприятия.

Хованского обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театре на Дубровке в 2002 году. По версии следствия, он якобы исполнил ее в стриме 2018 года, хотя показания свидетелей и открытые данные подтверждают, что это был эфир 2012 года. Статья об оправдании терроризма появилась в Уголовном кодексе в 2016 году.

В письме Хованский рассказал, что в его деле появились "подставные свидетели", которые заявляют, что композиция прозвучала в ходе стрима 2018 года, а не 2012-го. Выяснилось, что двое из трех свидетелей связаны с правоохранительными органами.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру