Активиста из Новокузнецка арестовали на 15 суток за пикет против пыток у здания ФСБ

Суд в Новокузнецке арестовал активиста Игоря Горланова после пикета у здания местного управления ФСБ против пыток, передает "7х7".

Горланова задержали 31 декабря. Он был у здания местного управления ФСБ с плакатом "Россия против пыток". После задержания активист не выходил на связь.

Позже стало известно, что на Горланова был составлен протокол за неповиновение полиции (статья 19.3 КоАП РФ). Адвокат Алексей Прянишников уточнил, что полицейские требовали прекратить одиночный пикет.

Скандал вокруг пыток в колониях разгорелся осенью 2021 года. Правозащитники при отъезде из России вывезли свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые, по их словам, содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях. Вскоре правозащитники опубликовали первую часть видео с пытками, предположительно в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Затем появилось еще несколько частей. Осечкин сообщил, что правозащитники получили доступ к видеонаблюдению в более чем 60 учреждениях ФСИН.