Суд не стал отменять итоги выборов в ЗакС по искам Редько

Приморский районный суд 14 января отказал в удовлетворении исков неизбранного кандидата в депутаты Законодательного собрания по округу № 12 от КПРФ и мундепа МО "Коломяги" Александра Редько, рассказал ЗАКС.Ру сам мундеп. Он требовал отменить итоги голосования на избирательных участках №1894, №1913, №1903, №1945 и №1942 из-за якобы произошедших там нарушений.

Причина отказа - пропущенные сроки по подаче исков, сообщил Редько. По его словам, он отправил заявления по почте 29 сентября, а в суд письма пришли 4 октября. Согласно изменениям в законодательство от 2021 года, иски по отмене итогов выборов должны поступить в суд в течение 10 дней после подведения итогов голосования. Последний день выборов в 2021 году - 19 сентября.

- Это сделано намеренно для того, чтобы обеспечить большую безопаность фальсификаторов выборов и чтобы граждане не успевали вовремя подать иски, - считает Редько.

По его словам, суд даже не стал приглашать в зал заседания свидетеля по делу об УИК №1945 - человек прождал под дверью три часа. На этом участке в сейф-пакеты якобы заранее были заложены бюллетени, заявил Редько. Он отметил, что происходящее было запечатлено на видео, но суд не стал его смотреть.

Ранее Приморский районный суд отказал в удовлетворении других исков по отмене итогов голосования. Причина аналогичная - пропуск сроков. По такому же поводу Московский районный суд не стал удовлетворять иски неизбранной кандидатки в депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России – За правду" по округу № 21 Ольги Галкиной.

София Саттарова