Петербургские автобусы, менявшие трассу из-за непогоды, вернулись к привычной схеме движения

Все маршруты рейсовых автобусов Петербурга, которые изменили схему своего движения накануне из-за снежных завалов на дорогах, возобновили работу в обычном режиме, сообщило ГКУ "Организатор перевозок". Этого удалось достичь, несмотря на продолжающийся снегопад, который вызван циклоном "Надя" и который продлится еще два дня.

По своему привычному маршруту с раннего утра 31 января вновь следуют автобусы №144, 145, 145А, 165, 463 и 684, обслуживающие юго-западную часть города.

Отметим, что накануне из-за неубранного снега наряду с транспортными проблемами возникли неожиданные сложности у госслужащих, пытавшихся попасть на заседание в Колпинский районный суд: из-за сугробов им было не отпереть калитку. Через час после сигнала об инциденте проход в здание расчистили.