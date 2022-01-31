ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:14

Петербургские автобусы, менявшие трассу из-за непогоды, вернулись к привычной схеме движения

фото ЗакС политика Петербургские автобусы, менявшие трассу из-за непогоды, вернулись к привычной схеме движения

Все маршруты рейсовых автобусов Петербурга, которые изменили схему своего движения накануне из-за снежных завалов на дорогах, возобновили работу в обычном режиме, сообщило ГКУ "Организатор перевозок". Этого удалось достичь, несмотря на продолжающийся снегопад, который вызван циклоном "Надя" и который продлится еще два дня.

По своему привычному маршруту с раннего утра 31 января вновь следуют автобусы №144, 145, 145А, 165, 463 и 684, обслуживающие юго-западную часть города.

Отметим, что накануне из-за неубранного снега наряду с транспортными проблемами возникли неожиданные сложности у госслужащих, пытавшихся попасть на заседание в Колпинский районный суд: из-за сугробов им было не отпереть калитку. Через час после сигнала об инциденте проход в здание расчистили.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости31 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама