В Петроградском районе прошла показательная уборка снега

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Утром 10 февраля коммунальщики под наблюдением чиновников провели уборку на участке Чкаловского проспекта. Присутствовали представители комитетов по благоустройству и по транспорту, а также сотрудники администрации Петроградского района. К работе привлекли восемь единиц техники и несколько десятков рабочих. Всего в этот день, по словам чиновников, планировали провести полную комплексную уборку 30 дворов от наледи.

- В целом у нас по городу на сегодняшний день очищено порядка 12 тысяч дворов. Если про общие цифры говорить, то у нас в городе около 16 тысяч - в остатке остается около четырех. Задача поставлена на совещании глав администрации районов, которые отвечают за жилищно-коммунальное хозяйство обеспечить до конца недели 100% очистку улиц, - рассказал начальник технического управления жилкома Андрей Джалалов.

на фото: Андрей Джалалов

Он отметил, что требование затрагивает не только улицы, но и внутриквартальные проезды. Однако, при выполнении приказа могут возникнуть трудности - многие автовладельцы игнорируют развешанные объявления с просьбой убрать машину на период работы крупной снегоуборочной техники.

Задача очистить улицы от снега "до конца недели" озвучивается чиновниками не впервые. Только вчера о ней говорил глава жилищного комитета Олег Зотов во время своей инспекции в Василеостровском районе. До этого Зотов заявлял, что "за выходные дни все дворы должны быть максимально очищены" 28 января.

Начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог при комитете по благоустройству Вадим Мизюкин, отвечая на вопрос, почему уборка проходит так редко, объяснил, какие сложности пришлись на этот зимний период и упомянул о так называемых "температурных качелях", ставших одними из самых популярных словосочетаний в выступлениях чиновников за последние три месяца. По словам Мизюкина, уборка улиц от льда возможна лишь при плюсовой температуре.

на фото: Вадим Мизюкин

- Сейчас мы в несколько иных погодных условиях находимся, когда вот эти температурные качели привели к тому, что снег начал подтаивать и замерзать. Вот этот снег, который замерз - это уже не снег. Это лед. Его просто так не сметешь, не разгребешь. Нужно откалывать. И откалывается он только при положительных температурах, - объяснил он.

Чиновник также напомнил об аномальном количестве осадков этой зимой, устранить которые, по его словам, невозможно и за 20 дней. Однако, коммунальщики без дела не стоят - все бригады расписаны, сказал он.

Впрочем, работу дворников пока могут оценить лишь жители небольшой части Чкаловского проспекта - на соседних улицах, по наблюдению корреспондента ЗАКС.Ру, следов активности коммунальщиков на дорогах и тротуарах пока не было видно. Например, тротуары на улице Ординарной полностью покрыты льдом, а на Левашовском проспекте после "температурных качелей" пешеходам приходится перемещаться по лужам.

















Напомним, 8 февраля петербургские силовики провели десятки обысков в офисах подрядных организаций, отвечающих за уборку снега. Фигурантами "снежного дела" стали должностные лица компаний из Василеостровского и Адмиралтейского районов. Также "Фонтанка" писала, что проблемы со снегом обернулись уголовным делом для начальника отдела закупок администрации Красносельского района, который якобы помогал компаниям получить нужные контракты за денежное вознаграждение.

Константин Леньков