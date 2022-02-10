В Петроградском районе прошла показательная уборка снега

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру
Утром 10 февраля коммунальщики под наблюдением чиновников провели уборку на участке Чкаловского проспекта. Присутствовали представители комитетов по благоустройству и по транспорту, а также сотрудники администрации Петроградского района. К работе привлекли восемь единиц техники и несколько десятков рабочих. Всего в этот день, по словам чиновников, планировали провести полную комплексную уборку 30 дворов от наледи.
- В целом у нас по городу на сегодняшний день очищено порядка 12 тысяч дворов. Если про общие цифры говорить, то у нас в городе около 16 тысяч - в остатке остается около четырех. Задача поставлена на совещании глав администрации районов, которые отвечают за жилищно-коммунальное хозяйство обеспечить до конца недели 100% очистку улиц, - рассказал начальник технического управления жилкома Андрей Джалалов.
на фото: Андрей Джалалов
Он отметил, что требование затрагивает не только улицы, но и внутриквартальные проезды. Однако, при выполнении приказа могут возникнуть трудности - многие автовладельцы игнорируют развешанные объявления с просьбой убрать машину на период работы крупной снегоуборочной техники.
Задача очистить улицы от снега "до конца недели" озвучивается чиновниками не впервые. Только вчера о ней говорил глава жилищного комитета Олег Зотов во время своей инспекции в Василеостровском районе. До этого Зотов заявлял, что "за выходные дни все дворы должны быть максимально очищены" 28 января.
Начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог при комитете по благоустройству Вадим Мизюкин, отвечая на вопрос, почему уборка проходит так редко, объяснил, какие сложности пришлись на этот зимний период и упомянул о так называемых "температурных качелях", ставших одними из самых популярных словосочетаний в выступлениях чиновников за последние три месяца. По словам Мизюкина, уборка улиц от льда возможна лишь при плюсовой температуре.
на фото: Вадим Мизюкин
- Сейчас мы в несколько иных погодных условиях находимся, когда вот эти температурные качели привели к тому, что снег начал подтаивать и замерзать. Вот этот снег, который замерз - это уже не снег. Это лед. Его просто так не сметешь, не разгребешь. Нужно откалывать. И откалывается он только при положительных температурах, - объяснил он.
Чиновник также напомнил об аномальном количестве осадков этой зимой, устранить которые, по его словам, невозможно и за 20 дней. Однако, коммунальщики без дела не стоят - все бригады расписаны, сказал он.
Впрочем, работу дворников пока могут оценить лишь жители небольшой части Чкаловского проспекта - на соседних улицах, по наблюдению корреспондента ЗАКС.Ру, следов активности коммунальщиков на дорогах и тротуарах пока не было видно. Например, тротуары на улице Ординарной полностью покрыты льдом, а на Левашовском проспекте после "температурных качелей" пешеходам приходится перемещаться по лужам.
Напомним, 8 февраля петербургские силовики провели десятки обысков в офисах подрядных организаций, отвечающих за уборку снега. Фигурантами "снежного дела" стали должностные лица компаний из Василеостровского и Адмиралтейского районов. Также "Фонтанка" писала, что проблемы со снегом обернулись уголовным делом для начальника отдела закупок администрации Красносельского района, который якобы помогал компаниям получить нужные контракты за денежное вознаграждение.