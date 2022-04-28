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Новости 15:14

Радио "Свобода"* оштрафовали на 800 тысяч рублей за неудаление запрещенного контента

фото ЗакС политика Радио "Свобода"* оштрафовали на 800 тысяч рублей за неудаление запрещенного контента

Мировой судья в Москве оштрафовал на 800 тысяч рублей радиостанцию "Свобода"* за неудаление запрещенной в России информации, сообщило 28 апреля ТАСС. Как сообщалось ранее, на СМИ было составлено 60 протоколов по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ, по каждому из которых может последовать штраф в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

"Рассмотрен один протокол в отношении ООО "Радио "Свободная Европа/Радио Свобода"* по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Назначен штраф в размере 800 тысяч рублей", — приводит агентство слова представителя судебной пресс-службы.

Сегодня же решениями мировых судей американская компания Google была оштрафована на три миллиона рублей за отказ удалить клип Моргенштерна, а  Twitter — на аналогичную сумму из-за постов со свастиками и рецептом коктейля Молотова.

*Минюст внес "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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