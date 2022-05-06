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Новости 11:43

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Навальному 17 мая

фото ЗакС политика Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Навальному 17 мая

Мосгорсуд назначил на 17 мая рассмотрение жалобы защитников оппозиционера Алексея Навального на новый приговор по делам об оскорблении суда и мошенничестве, сообщило в пятницу ТАСС.

"Рассмотрение апелляционных жалоб защиты Навального назначено на 17 мая", — цитирует агентство свою собеседницу в суде.

Решения по делам Навального огласила 22 марта судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова в ходе выездного заседания. Политика приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 миллиона рублей, признав виновным в оскорблении судьи на процессе по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко и в мошенничестве.

На позицию суда не повлияли рассказ свидетеля Федора Горожанко о давлении со стороны следствия и отказ пострадавшего Костенко от претензий к Навальному. Между тем, за несколько дней до оглашения приговора стало известно о повышении судьи Котовой в Мосгорсуд.

В начале апреля Навальный обжаловал приговор. Позже он подал иск к Росфинмониторингу, оспаривая свое включение в список экстремистов и террористов.


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