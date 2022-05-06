Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Навальному 17 мая

Мосгорсуд назначил на 17 мая рассмотрение жалобы защитников оппозиционера Алексея Навального на новый приговор по делам об оскорблении суда и мошенничестве, сообщило в пятницу ТАСС.

"Рассмотрение апелляционных жалоб защиты Навального назначено на 17 мая", — цитирует агентство свою собеседницу в суде.

Решения по делам Навального огласила 22 марта судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова в ходе выездного заседания. Политика приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 миллиона рублей, признав виновным в оскорблении судьи на процессе по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко и в мошенничестве.

На позицию суда не повлияли рассказ свидетеля Федора Горожанко о давлении со стороны следствия и отказ пострадавшего Костенко от претензий к Навальному. Между тем, за несколько дней до оглашения приговора стало известно о повышении судьи Котовой в Мосгорсуд.

В начале апреля Навальный обжаловал приговор. Позже он подал иск к Росфинмониторингу, оспаривая свое включение в список экстремистов и террористов.