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Новости 14:56

Экс-депутат ЗакСа Ивченко снова не пришёл давать показания по делу Коваля

фото ЗакС политика Экс-депутат ЗакСа Ивченко снова не пришёл давать показания по делу Коваля

Выборгский районный суд 17 мая продолжил рассмотрение дела о взятке в отношении экс-депутата Законодательного собрания Петербурга Романа Коваля, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Бывшего парламентария подозревают в получении денег от предпринимателей за якобы содействие в получении государственных контрактов. 

Одним из свидетелей заявлен другой бывший депутат от "Единой России" Борис Ивченко. Следствие считает, что он, парламентарий-единоросс Константин Чебыкин и обвиняемый подавали поправки в бюджет города. Именно через них Коваль якобы проводил средства контракты, за которые получал деньги у бизнесменов, уверено следствие. Чебыкин уже выступил в суде с показаниями.  Ивченко второй раз не приходит на заседание. Он продолжает болеть, сообщила 17 мая судья. Другие свидетели тоже не явились на заседание, поэтому его решили отложить до 24 мая.

Адвокат Коваля Игорь Резонов напомнил, что его подзащитный просит о переквалификации дела. Также адвокат подал ходатайство с просьбой проверить финансовые данные предпринимателя Михаила Лихолетова и его компаний. Эти просьбы судья решила рассмотреть позже, после показаний Коваля. 

Напомним, Ковалю вменяют статью о получении взятки. Сам парламентарий считает, что совершил мошенничество. Подробнее о вменяемой Ковалю схеме обогащения — в материале ЗАКС.Ру

София Саттарова


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Ивченко Борис Павлович  
Коваль Роман Олегович 

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