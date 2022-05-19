РБК: В Кремле решили сохранить прямые выборы губернаторов и провести Единый день голосования в сентябре

Российские власти отказались от идеи переноса Единого дня голосования, намеченного на сентябрь 2022 года, на более поздний срок, сообщил вечером 18 мая РБК. Равным образом в Кремле решили сохранить прямые выборы губернаторов, утверждает издание.

О том, что никаких изменений в процедурах выборов не предвидится, РБК рассказали три источника, близких к администрации президента, а также один федеральный чиновник. Из их слов следует, что прямые выборы губернаторов сохранятся во всех регионах, где практикуется подобный формат избрания глав.

Отказ от каких-либо изменений собеседники издания объяснили высокими рейтингами президента, местных глав и "Единой России". "Никому ничего не угрожает, поэтому нет необходимости [что-либо менять]", — объяснил в беседе один из источников. По его словам, сохранение выборов в существующем формате и проведение их в назначенные сроки демонстрирует "нормальность ситуации". Ему вторит другой собеседник РБК, который указывает, что "отсутствие выборов или какие-то изменения в их модели показывали бы, что в стране происходит что-то экстраординарное".

В то же время, сторонники переноса выборов ранее аргументировали свою позицию тем, что к осени россияне успеют ощутить эффект от санкций, что может привести к снижению рейтингов власти.

В Единый день голосования 11 сентября состоятся прямые выборы глав 14 субъектов и одни (в Адыгее) через местное заксобрание. Также в этот день состоятся выборы в заксобрания шести регионов и 11 городских дум.

Во вторник в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы лидер справороссов Сергей Миронов призвал перенести сентябрьские выборы на более поздний срок. На следующий день секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак выступил против переноса, заявив при этом, что "политическая конкуренция не ослабляет страну, а напротив, делает её сильнее". В тот же день глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что подготовка к Единому дню голосования идет "в обычном режиме".

О возможности отмены прямых губернаторских выборов в России заговорили весной на фоне спецоперации на Украине. Позже появились слухи, что президент Владимир Путин может объявить об этом на заседании Совета законодателей 27 апреля, но этого не произошло. Наконец, в конце апреля в администрации президента заявили, что решение по вопросу отмены огласят "в ближайшие дни".