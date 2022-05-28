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Новости 11:01

"Выключите": Экс-ведущая Первого канала Жанна Агалакова призвала россиян не смотреть ТВ

фото ЗакС политика "Выключите": Экс-ведущая Первого канала Жанна Агалакова призвала россиян не смотреть ТВ

Проработавшая более 20 лет на Первом канале и уволившаяся с телевидения после заявления с критикой "спецоперации" журналистка Жанна Агалакова дала небольшое интервью британскому телеканалу Би-би-си, в котором призвала россиян не верить пропаганде и не смотреть ТВ. Запись беседы Агалаковой с британским коллегой приведена в YouTube-канале англоязычного СМИ.

Свой рассказ Агалакова начала, поделившись, что её жизнь после начала "спецоперации" разделилась на две составляющие — до и после. Но она рада выбору, который в итоге сделала, несмотря на то, что могла сделать его и ранее.

По словам журналистки, западные и российские новостные СМИ — это "две разные планеты": на одной в реальном времени показывают "разруху и руины", на другой — российских солдат на Украине встречают с цветами.

"Выключите телевизор. Просто не слушайте, находите другие источники информации. Загляните в интернет и откройте своё сердце другим", — высказалась Агалакова.

Напомним, что телеведущая подала заявление об увольнении с Первого канала 3 марта. Её нынешнее местонахождение неизвестно.

Добавим также, что ранее с Первого канала уволили устроившую демарш в прямом эфире редактора Марину Овсянникову

Кроме того, в конце апреля телеведущий Александр Гуревич, чьи пацифистские комментарии под выпусками собственных передач на YouTube накануне привлекли внимание СМИ, уволился из ВГТРК.

Фото: скриншот записи телеканала BBC / YouTube


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