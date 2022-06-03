Бизнес турбулентного периода: Предприниматели рассказали властям о своих проблемах

фото из Telegram-канала Алексея Кoрабельникова

Поиск новых рынков сбыта, подорожание продуктов, реструктуризация банковских кредитов. Представители предпринимательского сообщества Петербурга 3 июня рассказали чиновникам и депутатам, с какими трудностями столкнулись в условиях санкций. Бизнесмены не только задавали вопросы, но и не уставали благодарить власть за оказываемую помощь.

Былое не вернется

Пообщаться с предпринимательским сообществом в Мариинский дворец пришел вице-губернатор Алексей Корабельников. Он курирует в Смольном вопросы инвестиций, экономики и финансов. С недавних пор Корабельников руководит рабочей группой, созданной при Смольном после введения западных санкций в отношении России.

Вместе с вице-губернатором на встрече присутствовал глава комитета по промышленной политики Кирилл Соловейчик и депутаты ЗакСа, включая председателя бюджетно-финансового комитета Михаила Барышникова и координатора "Деловой России" Дмитрия Панова. На первой половине мероприятия присутствовал спикер городского парламента Александр Бельский.

- Нужно осознать простую вещь: то, что происходит, происходит всерьез и надолго, - обратился Бельский к собравшимся. - Не будет такого, что с завтрашнего дня всё поменяется или вернется обратно. Вряд ли такое возможно. Это мы видим по всему тому, что происходит в мире. Мы не можем строить планы в долгосрочной перспективе, горизонт планирования краткосрочный.

От лица бизнес-сообщества на встречу пришли примерно два с половиной десятка человек. Депутат Панов с гордостью заметил, что представлены все ключевые сферы экономической деятельности. Выступить успели лишь несколько делегатов. Почти все первым делом благодарили власти за то, что те не оставляют бизнес в беде и принимают свои решения оперативно. О санкционной политике Запада высказывались по-разному.

- Беспрецедентные санкции создают возможности для импортозамещения. Мы, действительно, сейчас активно этим занимаемся, - уверял Леонид Чернигов, генеральный директор компании "Ракурс Инжиниринг".

Представителей власти он просил подумать о расширении территории особой экономической зоны. Соловейчик рассказал, что такие планы действительно есть. Новая территория ОЭЗ площадью 30 га должна появиться на Парнасе к концу 2023 года. Ожидается, что там смогут разместиться 15-17 производств.

Партнеры из Индонезии

Руководитель компании "Грейс", которая производит строительные и отделочные материалы, Кирилл Бунчук посетовал, что сбывать товар в недружественные страны стало сложнее. Выходом из сложившейся ситуации, по его мнению, может стать участие петербургских бизнесменов в восстановлении Мариуполя и других украинских городов, занятых российскими войсками.

- Питерские предприниматели просят использовать при восстановлении разрушенного города по возможности строительные материалы в первую очередь российского [производства], а может быть даже лучше - строительные материалы, которые производятся в Санкт-Петербурге. Это может дать дополнительный синергетический эффект по загрузке не только действующих мощностей, которые могут начать простаивать из-за ограничений в западных странах, - сказал Бунчук.

Корабельников пообещал взять вопрос "на карандаш". Предложение помочь Мариуполю он назвал правильным, но предположил, что могут возникнуть проблемы с логистикой или просто дешевле и целесообразнее будет приобретать продукцию на месте.

Представительница компании X5 Retail Group, управляющей магазинами "Перекресток", "Пятерочка" и "Карусель", Ольга Волкова попросила заранее составить и предоставить план деловых миссий Смольного в Индию, Китай и другие страны, с которыми Россия еще сохранила партнерские отношения.

Представители городской администрации отметили, что бизнесмены тоже должны подсказывать, куда стоит поехать. Всего запланированы выезды в 20 с лишним стран.

- Индонезия, Турция, Израиль, Белоруссия, Саудовская Аравия, Вьетнам, Монголия, Сербия, Казахстан, Египет, Азербайджан… - перечислил Соловейчик.

Корабельникова ждут на блины

Чем дольше длилась встреча, тем меньше говорили комплиментов и больше вспоминали о проблемах. Генеральный директор сети ресторанов русской кухни "Теремок" Виталий Свидовский рассказал, как санкции отразились на его бизнесе.

- Мы на первом этапе переживали за выпадание продуктов из-за разрыва логистических цепочек. Но на сегодняшний день весь ассортимент поддерживается. Единственное, хочу сказать, что рост цен, который произошел в марте-апреле, стабилизировался. Но тенденций на снижение не замечено... Больше всего нас беспокоит красная рыба… Свежая рыба стоит уже 2300 рублей. Это оптовая цена. Сейчас во всех ресторанах красная рыба уже как деликатес становится, - сообщил совладелец "Теремка".

У компании были проблемы и с импортозамещением. Свидовский рассказал, что плиты, на которых пекут блины, делают во Франции, но он уже обсуждает с двумя российскими заводами возможности изготовления аналогов, причем более мощных.

Свидовский озвучил на порядок больше идей, чем его коллеги. Он предложил начать выдавать трехлетние отсрочки налогов на прибыль и имущество при условии, что эти деньги пойдут на открытие новых ресторанов. Выступил за снижение требований к установкам фудтраков, сказал, что нужно распространить на муниципалов мораторий на проверку бизнеса, а также в целом "ценить и поддерживать российских предпринимателей не на словах, а делами". Наконец, руководитель "Теремка" пригласил вице-губернатора Корабельникова в свой ресторан.

- Чтобы вы сами, своими глазами посмотрели, как современное общественное питание выстояло в период пандемии, как оно готово развиваться, - добавил Свидовский.

Корабельников приглашение принял, а Соловейчик удивился постановке вопроса о поддержке российских предпринимателей.

- Мы действительно поддерживаем. Если вы видите перегибы на местах - мы всегда на связи, говорите, - сказал глава комитета.

Последним слово взял основатель сети магазинов "Велодрайв" и бизнес-клуба "Деловые петербуржцы" Кирилл Остапенко. Неравнодушный к двухколесному транспорту Корабельников поздравил его со Всемирным днем велосипедистов. Но выступление предпринимателя было совсем не позитивным. Начал он с того, что в шутку поблагодарил коронавирус.

- Нас накрыли вопросы логистики, кассовых разрывов, снижения покупательского спроса. Вообще, мы сейчас живем как на пороховой бочке. Коллеги, слава богу, что был ковид. Мы хотя бы немножко подготовились к тому, что происходит сейчас, у нас есть достаточно сил. Не всё так плохо, - начал бизнесмен.

Остапенко сказал, что не будет задавать вопросов, а лишь зачитает обращение. Суть заключалась в необходимости защитить малый бизнес от банков, повышающих кредитные ставки. Предприниматель проиллюстрировал свою просьбу историей:

- Беда прилетела откуда не ждали. Большой брат прислал письмо - это один из банков известных - с предложением подписать договора с повышением кредитной ставки практически в два раза. Ставка фиксированная была. Такое письмо было по двум кредитным договорам… Поручителем является Фонд кредитования малого бизнеса, прекрасная организация, которая действительно помогает предпринимателям. Получилась такая патовая ситуация. Банк ставку повышает, а фонд не может дать по этой ставке поручительство. Фактически это угроза того, что мы останемся без денег… В такие периоды турбулентности, когда мы не знаем, что будет завтра, оказывайте поддержку. Малый бизнес оказывается полностью незащищен. Если нас выгоняют из помещения, отбирают товар, лишают денег, что у нас еще остается? Интернет? Уходим туда. Но все равно нужны какие-то ресурсы.

Корабельников признал, что вопрос сложный, поскольку органы власти в деятельность кредитных организаций вмешиваться не могут.

- Мы тему повышения ставок с банками обсуждали неоднократно. По крайней мере все крупные банки обозначают, что не планируют повышать ставки по уже выбранным кредитам. Что касается реструктуризации - к сожалению, они вынуждены работать в рынке, но их, по большому счету, можно понять, - сказал вице-губернатор.

Договорились о том, что нужно не на банки давить, а развивать существующие меры поддержки. Депутаты Панов и Барышников предложили направлять подобные истории в бюджетно-финансовый комитет ЗакСа. Они заверили, что находятся на связи с представителями Центробанка и готовы обсуждать такие вопросы в индивидуальном порядке.

Сергей Еремеев