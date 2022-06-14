Беглов заявил о полной готовности Петербурга к ПМЭФ

Губернатор Александр Беглов объявил о том, что Северная столица на 100 % готова к началу Петербургского международного экономического форума, передает 14 июня пресс-служба градоначальника. Соответствующее заявление прозвучало на заседании оргкомитета по подготовке к проведению ПМЭФ.

По словам Беглова, в соответствии с решениями оргкомитета в городе было создано пять рабочих групп по разным направлениям. Смольный разбирается с вопросами в сферах транспортного и медицинского обеспечения, санитарно-эпидемического надзора и подготовки инженерной инфраструктуры, организации культурной и спортивно программ и другими.

Ожидается, что Петербург подпишет более 40 соглашений и выступит организатором 13 круглых столов и панельных дискуссий, отметили в пресс-службе губернатора.

Между тем, о намерении посетить ПМЭФ высказались представители Мьянмы и Эфиопии, сообщило 14 июня РИА "Новости". До этого стало известно о планах участия в работе форума делегаций от Индии и ОАЭ, президента Казахстана, глав ДНР и ЛНР, а также представителя запрещенного в России "Талибана"*.

* Талибан – исламистское движение, которое внесено в список организаций, объявленных в России террористическими, его деятельность запрещена