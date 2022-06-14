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Новости 12:41

Полиция не вернула редакции "Псковской губернии" 18 единиц техники после обыска

фото ЗакС политика Полиция не вернула редакции "Псковской губернии" 18 единиц техники после обыска

Правоохранители не вернули редакции регионального издания "Псковская губерния" 18 единиц техники после обыска редакции, известил у себя в Telegram-канале главред издания Денис Камалягин*.

Оперативные мероприятия были проведены в офисе издания в марте: тогда силовики изъяли 52 единицы техники. По прошествии трёх месяцев её большую часть вернули, однако, отметил Камалягин*, 18 штук журналисты не досчитались.

Поводом для обыска в "Псковской губернии", по словам главреда издания, стал донос о том, что журналисты якобы призывали граждан выходить на пацифистские акции. Впоследствии факт доноса не подтвердился.

"Теперь интересно, будет ли полиция возбуждать уголовное дело по факту ложного доноса. Конечно не будет (да и нам лично это не нужно)", ― заключил Камалягин*.

Добавим, что сайт "Псковской губернии" решением Роскомнадзора заблокирован в РФ.

Напомним, ранним утром 18 марта в Пскове силовики пришли с обысками к местным общественникам. Сообщалось о визите полиции ко Льву Шлосбергу, Светлане Прокопьевой, а также Денису Камалягину*. Кроме того, оперативные мероприятия затронули офис местного отделения "Яблока".

*Денис Камалягин внесён Минюстом в реестр СМИ-иноагентов


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