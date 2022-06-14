Полиция не вернула редакции "Псковской губернии" 18 единиц техники после обыска

Правоохранители не вернули редакции регионального издания "Псковская губерния" 18 единиц техники после обыска редакции, известил у себя в Telegram-канале главред издания Денис Камалягин*.

Оперативные мероприятия были проведены в офисе издания в марте: тогда силовики изъяли 52 единицы техники. По прошествии трёх месяцев её большую часть вернули, однако, отметил Камалягин*, 18 штук журналисты не досчитались.

Поводом для обыска в "Псковской губернии", по словам главреда издания, стал донос о том, что журналисты якобы призывали граждан выходить на пацифистские акции. Впоследствии факт доноса не подтвердился.

"Теперь интересно, будет ли полиция возбуждать уголовное дело по факту ложного доноса. Конечно не будет (да и нам лично это не нужно)", ― заключил Камалягин*.

Добавим, что сайт "Псковской губернии" решением Роскомнадзора заблокирован в РФ.

Напомним, ранним утром 18 марта в Пскове силовики пришли с обысками к местным общественникам. Сообщалось о визите полиции ко Льву Шлосбергу, Светлане Прокопьевой, а также Денису Камалягину*. Кроме того, оперативные мероприятия затронули офис местного отделения "Яблока".

*Денис Камалягин внесён Минюстом в реестр СМИ-иноагентов