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Новости 10:45

В Петербурге задержали молодого человека, разбившего кирпичом окно военкомата

фото ЗакС политика В Петербурге задержали молодого человека, разбившего кирпичом окно военкомата

Петербургские росгвардейцы задержали 19-летнего гражданина, которому вменяют нападение на здание военкомата в Кировском районе. Как сообщает издание "Mash на Мойке", силовики считают, что молодой человек разбил кирпичом окно призывного пункта на проспекте Стачек. В социальных сетях, если верить изданию, задержанный называет себя одновременно и "обычным парнем", и "экстремалом".

Отметим, что с начала военной спецоперации на Украине нападения на российские военкоматы стали целой тенденцией: в десятке населенных пунктов их либо поджигали, либо пытались поджечь. Такие случаи зафиксированы, в частности, в Нижневартовске, Удмуртии, Подмосковье, Тульской области, Белгороде, Владивостоке.


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