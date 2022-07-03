В Петербурге задержали молодого человека, разбившего кирпичом окно военкомата

Петербургские росгвардейцы задержали 19-летнего гражданина, которому вменяют нападение на здание военкомата в Кировском районе. Как сообщает издание "Mash на Мойке", силовики считают, что молодой человек разбил кирпичом окно призывного пункта на проспекте Стачек. В социальных сетях, если верить изданию, задержанный называет себя одновременно и "обычным парнем", и "экстремалом".

Отметим, что с начала военной спецоперации на Украине нападения на российские военкоматы стали целой тенденцией: в десятке населенных пунктов их либо поджигали, либо пытались поджечь. Такие случаи зафиксированы, в частности, в Нижневартовске, Удмуртии, Подмосковье, Тульской области, Белгороде, Владивостоке.