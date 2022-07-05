Памфилова объяснила свои слова про отсутствие выборов в Петербурге

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступила по видеосвязи перед началом заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 5 июля, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Глава ЦИК отметила, что в Петербурге назначили дополнительные выборы в нескольких муниципальных образованиях. При этом, она вспомнила, что за пару дней до назначения голосования говорила об отсутствии каких-либо выборов в Петербурге в 2022 году.

Просто на тот момент их действительно ещё не назначили избирательные комиссии муниципальных образований, пояснила Памфилова. По ее словам, после этого решено было, что довыборы назначат территориальные комиссии. Это была общая позиция Центризбиркома, Горизбиркома и тогда ещё кандидата в председатели ГИК Максима Мейксина, к которой прислушался и губернатор Петербурга.

⁃ Назначают ИКМО, но во многих муниципалитетах они уже ликвидированы или бездействуют, поэтому в установленные сроки выборы не были назначены. Мы посоветовались и пришли к согласию, что единственным правомочным решением будет назначение выборов соответствующими территориальными комиссиями. <…> Мы на прошлом заседании говорили о том, что Санкт-Петербург - один из четырёх регионов, где выборов совсем никаких нет. Но потом, когда посмотрели, увидели, что есть такая возможность, решили, что надо обязательно воспользоваться и выполнить закон, - сказала глава ЦИК.

Памфилова выразила надежду, что муниципальные довыборы пройдут открыто. Для нового состава Горизбиркома они станут боевым крещением, заявила председатель ЦИК.

Напомним, дополнительные выборы в 17 муниципалитетов Петербурга назначили 1 июля. Всего петербуржцы должны будут выбрать 38 новых депутатов в советы МО. Как партии и политические силы отреагировали на назначение довыборов и начали к ним подготовку - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова