Активистка Дарья Хейкинен намерена выдвинуться в МО "Южно-Приморский"

Лидер общественно-политического движения "Маяк" Дарья Хейкинен собирается принять участие в дополнительных выборах в МО "Южно-Приморский". Документы в Территориальный избирком она собирается подать в начале следующей недели, сообщила ЗАКС.Ру Хейкинен 7 июля.

Хейкинен заявила, что намерена участвовать в выборах как самовыдвиженец. Чтобы получить статус зарегистрированного кандидата, ей необходимо собрать 31 подпись. Она объяснила выбор муниципалитета тем, что живет в соседнем округе.

Хейкинен получила известность весной 2021 года, когда ее родителей (ей тогда было 17 лет) вызвали в ФСБ из-за ее политической активности. В марте этого года она стала подозреваемой по делу о "лжеминировании". В том же месяце неизвестные облили дверь ее квартиры зеленкой.

Напомним, в МО "Южно-Приморский" свободен один мандат в пятом округе. Место оказалось вакантным после ухода Андрея Алескерова в Законодательное собрание Петербурга в сентябре прошлого года.

О дополнительных выборах в 17 муниципальных образованиях стало известно 1 июля. Голосование состоится уже через два месяца. Кто собирается побороться за место в муниципальных советах — в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков