Памфилова поблагодарила Петербург за назначение довыборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Пафмилова на заседании 13 июля рассказала о ходе избирательных кампаний в России. Трансляция заседания идет на сайте Центризбиркома.

Памфилова сообщила, что на 11 сентября назначено 4600 избирательных кампаний в 82 субъектах России. Никаких выборов не будет в трех регионах, подчеркнула глава ЦИК. Она отметила, что раньше не планировали проводить голосование и в Петербурге, но ситуация изменилась.

- Мы, когда вместе поразмыслили, посмотрели, проанализировали ситуацию, то, в преддверии формирования новой комиссии, пришли к выводу, что есть целесообразность там провести довыборы муниципальные. Такое решение принято, за что я благодарю всех, кто это решение принял, - сказала Памфилова.

По ее мнению, довыборы — хорошая возможность для нового состава Санкт-Петербургской избирательной комиссии испытать свои возможности и поднабраться опыта перед более масштабными кампаниями.

Напомним, довыборы в 17 муниципалитетах Петербурга назначили 1 июля. До этого об их проведении в публичном поле не сообщалось. На довыборы уже выдвинули свои кандидатуры четыре человека. Также список кандидатов утвердили в петербургском отделении КПРФ.

София Саттарова