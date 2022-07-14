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Новости 10:54

В Петербурге появился стихийный мемориал, посвящённый учёному Дмитрию Колкеру

фото ЗакС политика В Петербурге появился стихийный мемориал, посвящённый учёному Дмитрию Колкеру

Петербуржцы организовали стихийный мемориал в память об учёном Дмитрии Колкере: у памятника Жертвам политических репрессий, который стоит на Воскресенской набережной, появилась фотография профессора и написанная на листе фабула его дела, делится "Бумага" в своём Telegram-канале.

Колкера подозревали в государственной измене. Его родственники предполагают, что учёного начали преследовать из-за лекций, которые он читал студентам в Китае. При этом, по заверению близких Колкера, все материалы перед любым его публичным выступлением проверяли сотрудники ФСБ.

3 июля стало известно о том, что переведённый из больницы в столичное СИЗО "Лефортово" учёный Колкер умер. Покойный страдал раком поджелудочной железы четвёртой стадии, самостоятельно питаться он не мог. Тем не менее в конце июня силовики задержали его по подозрению в совершении госизмены, а суд арестовал до 29 августа.

Фото: "Бумага" / Telegram


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