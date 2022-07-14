Бюджетники и молодежь: на довыборы заявились еще несколько самовыдвиженцев

В ГАС "Выборы" 14 июля появились имена еще нескольких претендентов на свободные места в муниципальных советах Петербурга. Среди кандидатов оказались сотрудники бюджетных организаций и экс-кандидаты.

В МО №7 выдвинулся младший разработчик программного обеспечения Ефим Минькович, который участвовал в муниципальных выборах 2019 года в МО "Екатерингофский" от партии "Яблоко". В 2016 году Минькович помогал собирать подписи оппозиционеру Александру Шуршеву.

22-х летняя студентка Университета при межпарламентской ассамблее ЕВРАЗЭСМО Екатерина Уличева попробует свои силы в МО "Светлановское". Ее ровесник, специалист из АО "ЭР-Телеком Холдинг" Владислав Кидаков подал документы для участие в выборах в МО "Прометей".

В МО "Ржевка" выдвинулась работница ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района" Ирина Новожонова, которая заведует отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Для участия в выборах в МО "Южно-Приморский" документы подготовил безработный выпускник Военно-Космической академии имени Можайского Денис Осипов. Согласно карточке кандидата, проживает Осипов в Твери.

Напомним, в сентябре пройдут довыборы в 17 муниципалитетах. Всего вакантно 38 мандатов. КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" уже представили списки своих кандидатов. "Единая Россия" определится с представителями только после праймериз. Также в муниципальные советы попробуют выбраться сторонники движения "Общества.Будущее".