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Выборы 2021

Муниципал 13:19

Бюджетники и молодежь: на довыборы заявились еще несколько самовыдвиженцев

фото ЗакС политика Бюджетники и молодежь: на довыборы заявились еще несколько самовыдвиженцев

В ГАС "Выборы" 14 июля появились имена еще нескольких претендентов на свободные места в муниципальных советах Петербурга. Среди кандидатов оказались сотрудники бюджетных организаций и экс-кандидаты.  

В МО №7 выдвинулся младший разработчик программного обеспечения Ефим Минькович, который участвовал в муниципальных выборах 2019 года в МО "Екатерингофский" от партии "Яблоко". В 2016 году Минькович помогал собирать подписи оппозиционеру Александру Шуршеву

22-х летняя студентка Университета при межпарламентской ассамблее ЕВРАЗЭСМО Екатерина Уличева попробует свои силы в МО "Светлановское". Ее ровесник, специалист из АО "ЭР-Телеком Холдинг" Владислав Кидаков подал документы для участие в выборах в МО "Прометей"

В МО "Ржевка" выдвинулась работница ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района" Ирина Новожонова, которая  заведует отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Для участия в выборах в МО "Южно-Приморский" документы подготовил безработный выпускник Военно-Космической академии имени Можайского Денис Осипов. Согласно карточке кандидата, проживает Осипов в Твери. 

Напомним, в сентябре пройдут довыборы в 17 муниципалитетах. Всего вакантно 38 мандатов. КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" уже представили списки своих кандидатов. "Единая Россия" определится с представителями только после праймериз. Также в муниципальные советы попробуют выбраться сторонники движения "Общества.Будущее". 


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО Прометей
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МО Ржевка
Пока еще нет голосов...
МО Светлановское
МО Южно-Приморский
Пока еще нет голосов...
МО №7

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