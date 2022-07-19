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Выборы 2021

Новости 10:27

Члены Горизбиркома распределили полномочия по пресечению нарушений на выборах

фото ЗакС политика Члены Горизбиркома распределили полномочия по пресечению нарушений на выборах

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии на заседании 19 июля распределили полномочия по пресечению нарушений на выборах и выписыванию штрафов. Трансляция мероприятия шла в группе Горизбиркома в социальной сети "ВКонтакте".

Подписывать представления о пресечении противоправной агитации и других нарушений закона о выборах будут председатель, его заместитель и секретарь избиркома. Они же стали ответственными за направление представлений о нарушении закона об агитации и выборах в интернете. Практика сложилась так, что именно глава, зампред и секретарь комиссии занимаются этими вопросами, напомнил коллегам зампред ГИК Олег Зацепа. Председатель Горизбиркома Максим Мейксин отметил, что вопрос о пресечении нарушений очень актуальный.

- Нам с вами предстоит большая работа, поэтому считаю очень важным этот вопрос, - сказал Мейксин.

Также члены Горизбиркома выбрали ответственных за составление протоколов об административных нарушениях. Ими стали Зацепа, секретарь ГИК Екатерина Астафьева и член комиссии от ЛДПР Валерий Николаев. Помимо этого, Санкт-Петербургская избирательная комиссия изменила составы группы контроля за использованием ГАС "Выборы", редакционной группы ГИК, аттестационной комиссии и конкурсной комиссии. 

Напомним, новый состав Горизбиркома начал работу в начале июля 2022 года. На предыдущем заседании члены комиссии определили, кто из них будет получать зарплату из бюджета. 

В текущем году в Петербурге проходят дополнительные выборы в 17 муниципалитетах. Всего будет "разыграно" 38 мандатов. Подробнее о предстоящем голосовании — в материале ЗАКС.Ру. 

София Саттарова


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