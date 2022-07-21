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Выборы 2021

Муниципал 19:07

ЕР выдвинет на муниципальные довыборы олимпийскую чемпионку и врачей

фото ЗакС политика ЕР выдвинет на муниципальные довыборы олимпийскую чемпионку и врачей

В Петербурге подвели итоги праймериз "Единой России". В партии определили имена 38 единороссов, которые представят объединение на дополнительных муниципальных выборах в сентябре. В МО "Ржевка" выдвинется политтехнолог Алексей Ломов, с которым ЗАКС.Ру общался ранее. Также среди знакомых имен оказался предполагаемый сын экс-главы Горизбиркома Натальи Чечиной Дмитрий. Он собирается участвовать на выборах в Зеленогорске. Еще один интересный кандидат - гимнастка Лилия Ахаимова, которая будет бороться за мандат в Пушкине. На играх в Токио девушка завоевала золото в команде. 

Среди кандидатов в МО "Светлановское" есть главный врач клиники дерматологии и венерологии №10 Остап Бондарь. Двое его подчиненных выдвинулись в этот же муниципалит самовыдвиженцами. Еще один главврач-единоросс - Александр Загородников, который возглавляет городскую поликлинику №99. Также сюда подался Сергей Штуков, который пытался избраться в совет в 2019 году, и директор ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Выборгского района" Наталья Беляева. Ее коллега Наталья Дубасова идет самовыдвиженцем в МО "№15"

В МО №15 "Единую Россию" представит сотрудница детского сада № 2 Екатерина Костыгова. Два воспитателя из этого учреждения будут участвовать в выборах как самовыдвиженцы. Другой "детсадовский" кандидат - руководитель детского сада № 32 Ольга Проскурина. Ее заместитель Надежда Шарова идет по этому округу в качестве самовыдвиженца. ЗАКС.Ру уже рассказывал о кандидатах-коллегах в Выборгском районе.

Главврачи - основа списка "Единой России". Они составляют треть от всех кандидатов. 13% претендентов работают в школах и детских садах. Также ЕР направит на выборы пенсионеров, военных и предпринимателей.

Напомним, Единый день голосования состоится в Петербурге 11 сентября. На них изберут 38 депутатов в 17 муниципалитетах. Кроме кандидатов от партий, на выборы уже заявились более 80 самовыдвиженцев. 

Константин Леньков


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО Город Зеленогорск
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МО Город Пушкин
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МО Ржевка
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МО Светлановское
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МО №15

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