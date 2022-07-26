ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:37

Экс-шеф-редактора "Новой газеты" Колесникова объявили в розыск

фото ЗакС политика Экс-шеф-редактора "Новой газеты" Колесникова объявили в розыск

Бывшего шеф-редактора "Новой газеты" и руководителя программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги Андрея Колесникова объявили в розыск. Его карточка появилась в базе данных МВД.

При этом в документе не конкретизируется уголовная статья, по которой Колесников преследуется.

Напомним также, что последними в июле в розыск объявляли медиаменеджера Илью Красильщика, участницу Pussy Riot Анну Кузьминых, журналиста Евгения Киселёва* и его украинского коллегу Дмитрия Гордона. Последний в начале апреля пополнил список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

*Евгений Киселёв внесён Минюстом в реестр физлиц-иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама