Экс-шеф-редактора "Новой газеты" Колесникова объявили в розыск

Бывшего шеф-редактора "Новой газеты" и руководителя программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги Андрея Колесникова объявили в розыск. Его карточка появилась в базе данных МВД.

При этом в документе не конкретизируется уголовная статья, по которой Колесников преследуется.

Напомним также, что последними в июле в розыск объявляли медиаменеджера Илью Красильщика, участницу Pussy Riot Анну Кузьминых, журналиста Евгения Киселёва* и его украинского коллегу Дмитрия Гордона. Последний в начале апреля пополнил список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

*Евгений Киселёв внесён Минюстом в реестр физлиц-иноагентов