Войтановского сняли с выборов в областной муниципалитет из-за подписных листов

Глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский не смог стать зарегистрированным кандидатом в местный совет Тельмановского сельского поселения Ленинградской области. Избраться в муниципалитет помещали неправильные подписные листы. Войтановский рассказал ЗАКС.Ру, что вина за это якобы лежит на "аффилированной" типографии.

- Там юридические основания были оспорить. С подписями у нас все нормально. Великолепные. У нас есть только вопрос по поводу самого бланка. Сейчас аффилированная типография с ТИК дала этот бланк. Подписи честные, все нормально было у нас. Были претензии по форме бланка. Есть типография, которая официально имеет права печать бланки. Вот они дали нам этот бланк, - рассказал Войтановский.

Telegram-канал "Ротонда" писал, что бывший соратник Войтановского Виктор Перов "внедрил" в команду своего оппонента (Перов тоже выдвинулся в этом муниципалитете) юриста, который якобы намеренно давал неправильные советы во время консультаций. Войтановский сомневается, что Перов может быть ответственен за его отказ в регистрации. Он считает, что за этим стоят люди "поумней".

Отсутствие перспективы избраться в Ленинградской области Войтановского не смущает. Он намерен и дальше заниматься МО "Лиговка-Ямская". Обжаловать решение территориального избиркома он не собирается.

- Ничего страшного. Это [участие в выборах] чтобы в форме быть. Будем работать дальше. Все нормально, все хорошо. Продолжаем работать, - добавил он.

МО "Лиговка-Ямская" не проводит собраний депутатов уже больше года. Глава муниципалитета в прошлом году объявил карантин в здании местной администрации. С тех пор помещение закрыто. Недавно прокуратура инициировала роспуск муниципального совета. Прошлое заседание по иску ведомства состоялось 4 августа. Кроме того, губернатор Петербурга Александр Беглов направлял в совет обращение с требованием лишить Войтановского мандата из-за ошибок в декларации. Глава муниципалитета несколько раз переносил заседания, на которых должны были рассмотреть обращение.

Константин Леньков