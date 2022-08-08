Tele2 начала служебную проверку из-за утечки персональных данных клиентов

Утечка личных данных миллионов пользователей мобильного оператора Tele2 стала предметом служебного расследования компании, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на ее пресс-службу. При этом в компании убеждены, что ошибку допустили не ее представители.

"Уже известно, что ответственность на стороне IT-партнера, который подвергся хакерской атаке. Наши собственные системы надежно защищены, факт утечки на стороне Tele2 полностью исключен", - рассказали в пресс-службе.

Tele2 намерена отныне строже контролировать данные, находящиеся в доступе у ее подрядчиков. Впрочем, утекшая информация о пользователях, отмечает сотовый оператор, никак не угрожает гражданам.

"По сути, это перекомпиляция сведений, которые доступны онлайн из других источников", - добавили в компании.

Отметим, что в 2022 году тема персональных данных попала в поле зрения Госдумы, которая по инициативе Роскомнадзора в мае решила ужесточить ответственность за их утечку. С начала года на подобных нарушениях попадались "Почта России", "Билайн", Delivery Club и "Яндекс.Еда". В отношении последней даже возбудили уголовное дело.