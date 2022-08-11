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Новости 18:30

РКН насчитал более сорока утечек персональных данных с начала года

фото ЗакС политика РКН насчитал более сорока утечек персональных данных с начала года

На заседании общественного совета при Роскомнадзоре 11 августа замглавы ведомства Милош Вагнер озвучил статистику, касающуюся утечек персональных данных россиян.

"С начала года произошло уже более 40 крупных утечек, в результате которых скомпрометировано свыше 300 млн записей", - приводит его слова ТАСС.

Участники встречи отметили, что с 1 сентября вступит в силу закон, увеличивающий ответственность операторов персональных данных за их утечки. В частности, нормативный акт обяжет компании оперативно предоставлять органам власти описание утекших данных и отчитываться о результатах внутренней проверки с упоминанием ответственных лиц.

Ранее на утечках личных данных клиентов и сотрудников ловили Tele2, "Почту России", "Билайн", Delivery Club и "Яндекс.Еду". Против последней даже возбудили уголовное дело.


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