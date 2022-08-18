Воспитатель детсада передумала идти в депутаты МО № 15

Самовыдвиженка Юлия Мягкова написала заявление с просьбой аннулировать свою регистрацию кандидатом в депутаты МО № 15 (Выборгский район Петербурга). ТИК № 34, которая отвечает за местные выборы, удовлетворила ее просьбу на заседании вечером 17 августа.

Мягкова работает воспитателем в детском саду № 2. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что за два мандата в местном совете МО № 15 решили бороться сразу несколько работников дошкольных учреждений. В том числе среди зарегистрированных кандидатов остается еще один воспитатель детсада № 2.

Согласно подсчетам, опубликованным в Telegram-канале председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максима Мейксина, Мягкова стала четвертым кандидатом в городе, решившим аннулировать свою регистрацию.

Дополнительные выборы в Петербурге состоятся в единый день голосования, 11 сентября. Они пройдут в 17 муниципалитетах.