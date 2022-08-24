Неизвестный подпалил здание администрации Орловской области

Неустановленный на данный момент злоумышленник кинул две бутылки с зажигательной смесью с здание администрации Орловской области, известил губернатор региона Андрей Клычков у себя в Telegram-канале.

Пожар случился утром, его быстро удалось локализовать. Один сотрудник мэрии получил ожоги.

Клычков предположил, что некто таким образом решил "отметить день независимости Украины".

"Говорю еще раз — мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать. В остальном — разберутся правоохранительные органы", - отчитался губернатор.

Отметим, что с начала военной спецоперации на Украине участились также нападения пироманов на российские военкоматы: в десятке населенных пунктов их либо поджигали, либо пытались поджечь. Такие случаи зафиксированы, в частности, в Нижневартовске, Удмуртии, Подмосковье, Тульской области, Белгороде, Владивостоке.